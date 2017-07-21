21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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İsrail'den bir skandal yasak daha!

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İsrail'den bir skandal yasak daha!
Mescid-i Aksa'nın kapısında başlattığı metal arama dedektörü uygulamasından vazgeçmeyen İsrail hükümeti, 50 yaş altı Müslümanların mescide girişine de yasak getirdi.
İsrail'den bir skandal yasak daha! İsrail'den bir skandal yasak daha! İsrail'den bir skandal yasak daha!

İsrail'in Harem-i Şerif'in kapılarına koyduğu elektronik metal arama dedektörleri nedeniyle Kudüs'te gergin bekleyiş sürüyor. Müslüman cemaat, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde oluşturmak istediği egemenlik çabalarına izin vermemek için dedektörlerden geçmeyi reddediyor.

NAMAZLAR KAPILARDA KILINIYOR

İsrail'in metal arama dedektörü uygulamasına tepki gösteren Filistinliler, pazar gününden bu yana vakit namazlarını Mescid-i Aksa'nın kapılarında eda ediyor.

YAŞ SINIRI GETİRİLDİ

Bugün getirilen 50 yaş sınırlamasından dolayı Müslümanların Mescid-i Aksa'nın kapısına erişimi de mümkün olamayacak. İsrail polisi Aksa'nın da içinde bulunduğu etrafı surlarla çevrili Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine açılan kapıları barikatlarla kapattı.

İsrail'in Yedioth Ahranot gazetesinde yer alan habere göre, dün gece güvenlik kabinesini toplayarak bir değerlendirme yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan metal arama dedektörlerini kaldırmama kararı aldı.

ŞEHİRDE TANSİYON YÜKSEK

Binlerce polisin görevlendirildiği şehirde tansiyon hayli yüksek. Şehrin üzerinde sürekli polis helikopteri uçarken, birçok noktaya da polis barikatları kuruldu. İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, polisin şehirde ve çevresinde devriye gezerek gün boyunca yaşanabilecek "aksaklıklara" müdahale edeceğini söyledi.

Cuma namazı için bugün Kudüs'teki tüm camileri kapatarak Aksa'ya gelme kararı alan Kudüslüler ise büyük bir gösteriye hazırlanıyor. İsrail'de farklı şehirlerde yaşayan Müslüman Araplar da bulundukları yerlerdeki camileri kapatarak cuma namazı için Aksa'ya gelme kararı almıştı.

On binlerce Filistinlinin sokaklarda namaz kılması ve İsrail polisi ile karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

MÜSLÜMANLARI TAŞIYAN OTOBÜSLER ŞEHRE GİREMEDİ

İsrail polisi ise Kudüs'ün çevresine giriş noktaları kurarak başka yerlerden gelen Müslümanların şehre girişini engelleme yoluna gitti. Sabah saatlerinde başka şehirlerden gelen Müslümanları taşıyan onlarca otobüs polis engeliyle karşılaştı ve şehre giremedi.

"Ayrım Duvarı" nedeniyle Kudüs'e gelemeyen Batı Şeria'daki Filistinliler de Mescid-i Aksa'ya destek için namazları sokaklarda kılma ve İsrail'in ihlallerine karşı gösteri düzenleme kararı aldı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

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