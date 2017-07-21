Kandilli'den son dakika deprem açıklaması!

Meydana gelen bu büyük deprem Bodrum'da maddi hasara sebep olurken can kaybı ise yaşanmadı.

Halkın büyük bir korku yaşadığı depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi bir açıklama yapıyor.

Rasathane'nin açıklaması;

01:31'de Bodrum'un güneyinde son verilere göre 6,6 büyüklüğüde bir deprem meydana geldi, kıyıya 10 km uzaklakta oldu. İstanköy Adası'nda da 2 kişi hayatını kaybetti.

5,5 büyüklüğüne kadar artçı deprem bekleyebiliriz. Vatandaşlarımızın teyakkuzda olmasını öneririz. Tsunami konuları gündeme geliyor; Kandilli Rasathanesi bölgesel tsunami servis sağlayıcıdır. Bu bölgede olacak tsunami uyarısı bizden yapılıyor. Bu deprem sonrası da tsunami meydana geldi ama 30-40 cm'lik bir tsunami meydana geldi.