21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Almanya Türkiye ile silah anlaşmasını askıya aldı!

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Alman gazetesi Bild, Türkiye ile büyüyen gerginlik nedeniyle Almanya'nın Ankara ile arasındaki silah anlaşmalarını askıya aldığını yazdı.
Almanya Türkiye ile silah anlaşmasını askıya aldı!
Almanya Türkiye ile silah anlaşmasını askıya aldı! Almanya Türkiye ile silah anlaşmasını askıya aldı! Almanya Türkiye ile silah anlaşmasını askıya aldı!

Habere göre karar, yürürlükte olan anlaşmaların yanı sıra planlama aşamasında olan silah projelerini de kapsıyor. Alman hükümeti bu konuda bir açıklama talebine yanıt vermedi.

YATIRIM ENGELİ TEHDİDİ

Almanya dün Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını uyarmış ve Türkiye'deki Alman yatırımlarını engelleyebilecek nitelikte bazı önlemler alabileceğini ifade etmişti.

Berlin, içlerinde bir Alman vatandaşının da bulunduğu bazı insan hakları aktivistlerinin Türkiye'de terör örgütü bağlantıları suçlamasıyla tutuklanmasını protesto ediyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Almanya'nın Türkiye'yi ekonomik olarak tehdit ettiğini söyleyerek Türkiye'nin karşılık vereceğini belirtmişti.

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