21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Kandilli düzeltti: Deprem 6.3 değil!

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Kandilli düzeltti: Deprem 6.3 değil!
Ege Denizi Bodrum açıklarında Gökova Körfezi'nde gece 01:31'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli düzeltti: Deprem 6.3 değil! Kandilli düzeltti: Deprem 6.3 değil! Kandilli düzeltti: Deprem 6.3 değil!

Meydana gelen bu büyük deprem Bodrum'da maddi hasara sebep olurken can kaybı ise yaşanmadı.

Halkın büyük bir korku yaşadığı depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi bir açıklama yapıyor.

Rasathane'nin açıklaması;

01:31'de Bodrum'un güneyinde son verilere göre 6,6 büyüklüğüde bir deprem meydana geldi, kıyıya 10 km uzaklakta oldu. İstanköy Adası'nda da 2 kişi hayatını kaybetti.

5,5 büyüklüğüne kadar artçı deprem bekleyebiliriz. Vatandaşlarımızın teyakkuzda olmasını öneririz. Tsunami konuları gündeme geliyor; Kandilli Rasathanesi bölgesel tsunami servis sağlayıcıdır. Bu bölgede olacak tsunami uyarısı bizden yapılıyor. Bu deprem sonrası da tsunami meydana geldi ama 30-40 cm'lik bir tsunami meydana geldi. Kıyıdan 100 metre içeriye kadar su girdi. En büyüğü 4,8 büyüklüğünde 160 artçı meydana geldi.

Gökova Körfezi'nde son 15-20 yıldır deprem etkinliğinde bir artış var. Dün akşam meydana gelen deprem Gökova Körfezi'ndeki sismik boşluğu doldurdu. Deprem kırılan bir fay neticesinde meydana geldi.

Ülkemiz bir deprem ülkesi vatandaşlarımız bunun bilinciyle davranmalı. Ülkemizin yüzde 85'i deprem bölgesi. Ülkemiz bu bilinçle yaşamalı. Deprem elbette olacaktır. Her sene Batı Anadolu'da 3-4 cm'lik bir hareket söz konusu. Depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde depremin zamanı konusunda bilgi verilemiyor.

İlk veriler geldikten sonra anlık bir çözüm yapıyoruz bu çözümde ilksek sonuçları veriyoruz daha sonra gelen bilgilerler depremin şiddetini revize ediyoruz. Bazı depremler gizleniyor mu diye bir şey yok. Dünyanın her yerinde bu böyledir. İlksel sonuçlar vardır, revizeler vardır. Depremin büyüklüğü 6,6'dır, merkez üssünde 7'lik bir şiddet oluştu.

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