21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Almanya iyice zıvanadan çıktı! Akıl almaz yalan

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Almanya iyice zıvanadan çıktı! Akıl almaz yalan
Büyükada'daki tutuklamaların ardından Alman basını Türkiye hakkında geniş çaplı karalama kampanyası başlattı.
Almanya iyice zıvanadan çıktı! Akıl almaz yalan Almanya iyice zıvanadan çıktı! Akıl almaz yalan Almanya iyice zıvanadan çıktı! Akıl almaz yalan

Alman gazeteler, Türkiye'de suçsuz yere birçok Alman vatandaşının tutuklandığını iddia etti. Ticari yaptırımlardan, ambargo çağrısına Türkiye ile yürütülen AB müzakerelerinin durdurulmasına kadar ağır yaptırım isteyen alman basını yalan haberlerle Türkiye'yi birçok alanda karalamaya çalışıyor. 

Alman gizli servisine yakınlığı ile bilinen Bild gazetesinde yayımlanan bir haberde ise, Almanya'da okuyan ve tatil için Türkiye'ye gelen kız öğrencilerin zorla evlendirildiği iddia edildi. Haberde hiçbir kaynak gösterilmedi. Kız öğrencilerinin Türkiye'ye gidişinde durumlarını Alman elçiliklerine bildirmesini isteyen basın, Türkleri açıkça Türkiye'ye karşı provokatif eyleme davet etti. 

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