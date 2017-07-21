UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a toplam skorlada 3-1 mağlup olarak Avrupa macerasını başlamadan bitiren Galatasaray'da flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. Sarı kırmızılılar, adı Benfica ile anılan Sinan Gümüş'ün, takımdan ayrılacağı belirtildi.
Ancak Sinan Gümüş'ün Benfica ile değil başka bir kulüple anlaştığı, bu kulübün hangi kulüp olduğunun ise bugün netlik kazanacağı ifade edildi.
Sinan Gümüş, bilindiği üzere Igor Tudor'la bir tartışma yaşamış ve bu durumdan rahatsız olan genç futbolcu takımda kalmak istemediğini menajerine bildirmişti.
21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
- Ebru Şallı kandırılmış, inanmış!Fenerbahçe transferi açıkladı!TT Stadyumu'nda Wesley Sneijder tepkisi!Galatasaray elenince Melo çıldırdıFenerbahçe için kritik gün!Sosa Trabzon'a gelecek mi? İlk görüşme sonucu...G.Saray'ın elenmesi İsveç basınında!Galatasaray, Lucescu ile görüşecek!35 bin taraftarın önünde tarihi hezimet!ABD kuklası Maliki konuştu! Türkiye çok güçsüzmüş!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:51 Güneş 05:43 Öğle 13:18 İkindi 17:13 Akşam 20:39 Yatsı 22:22
- 31°C Adana
- 35°C Adıyaman
- 23°C Afyon
- 28°C Ağrı
- 26°C Amasya
- 26°C Ankara
- 31°C Antalya
- 29°C Artvin
- 28°C Aydın
- 25°C Balıkesir
- BIST: 106.456 -0.26
- Altın: 141,854 0.54
- Dolar: 3,5360 0.43
- Euro: 4,1194 0.58
Östersunds sonrası G.Saray'da flaş ayrılık!
UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a toplam skorlada 3-1 mağlup olarak Avrupa macerasını başlamadan bitiren Galatasaray'da flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. Sarı kırmızılılar, adı Benfica ile anılan Sinan Gümüş'ün, takımdan ayrılacağı belirtildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fenerbahçe transferi açıkladı!Fenerbahçe, Mauricio Isla ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
TT Stadyumu'nda Wesley Sneijder tepkisi!Galatasaray'ın Östersunds'a elendiği karşılaşmada Wesley Sneijder tezahüratları yapıldı.
Galatasaray elenince Melo çıldırdıGalatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sarı kırmızılı takımın penaltıdan yediği gol sonrasında sosyal medya hesabından ağır küfürler etti.
Fenerbahçe için kritik gün!Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda oynatacağı futbolcuların listesini bu akşama kadar UEFA’ya bildirecek.
Sosa Trabzon'a gelecek mi? İlk görüşme sonucu...Trabzonspor'un, Milan'ın 10 numarası Jose Sosa ile yaptığı ilk görüşmeler olumsuz sonuçlandı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ebru Şallı kandırılmış, inanmış!
- Şarkı söylerken öldü!
- Rezalet! Kadınlar bu yola çıkamaz oldu
- Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı bombayı patlatıyor
- Adana'da kan donduran olay!
- Kurtulmak isterken adeta hayatı karardı
- “Şoför Nebahat” hayatını kaybetti!
- Böyle şaka mı olur? Genç polis kurtarılamadı
- Trafikte 'uçan tekmeli' yol kavgası!
- Kritik isim itirafçı oldu!
- Gece yarısı iki kadının çığlıklarına uyandılar!
- Sosyal medya kahraman şoförü konuşuyor!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.