Bakan Eroğlu, "Bugün maalesef Bodrum, Kos Adası civarında bir deprem vuku buldu. Biraz önce sayın Muğla Valimizle görüştüm. Allah'a çok şükür bir can kaybı yok. Herhangi bir büyük bir maddi kayıp da söz konusu değil. Sadece, Bodrum Belediyesi'ne ait bir limanda yedieminde bekleyen bazı tekneler, su bir miktar yükselince onlar zaten hurda teknelermiş; onlarda hasar var. Onun dışında önemli bir zayiyat yok. Allah'a çok şükür geçmiş olsun diyorum. Özellikle başta Bodrum olmak üzere bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.
Veysel Eroğlu, depremde Kos Adası'nda hayatını kaybeden vatandaşlar içinde taziyede, yaralılara ise geçmiş olsun temennisinde bulundu. Basın toplantısında tabii afetleri anlatan Bakan Eroğlu, sözü yine bugün Gökova Körfezi'nde meydana gelen depreme getirerek, "Bodrum ile Kos Adası arasında Ege Denizi'nde vuku bulan depremde, tsunami hadisesi olmadı. Son aldığım bilgilere göre 10 santimlik bir deniz suyusunun yükselmesi söz konusudur. Bu AFAD'tan aldığımız bilgidir, özellikle paylaşmak istiyorum" ifadeleri kullandı.
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Hükümetten deprem açıklaması!
Bakan Eroğlu, "Bugün maalesef Bodrum, Kos Adası civarında bir deprem vuku buldu. Biraz önce sayın Muğla Valimizle görüştüm. Allah'a çok şükür bir can kaybı yok. Herhangi bir büyük bir maddi kayıp da söz konusu değil. Sadece, Bodrum Belediyesi'ne ait bir limanda yedieminde bekleyen bazı tekneler, su bir miktar yükselince onlar zaten hurda teknelermiş; onlarda hasar var. Onun dışında önemli bir zayiyat yok. Allah'a çok şükür geçmiş olsun diyorum. Özellikle başta Bodrum olmak üzere bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.
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