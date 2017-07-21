İlk kez Avrupa arenasına çıkan zayıf rakibi Östersunds’a elenen Sarı-Kırmızılılar’da Başkan Dursun Özbek’in tek çaresi kaldı, o da Mircea Lucescu. İsveç’teki 2-0’lık yenilginin ardından Mariano transferini açıklayan ve devamında “Uçaklar inmeye devam edecek” sözleriyle zaman kazanıp, taraftar tepkisini bir nebze olsun dindiren Özbek, dünkü hezimetin ardından çaresiz kaldı. Tüm stadın istifaya çağırdığı Başkan Özbek, sezonun kalan bölümünü daha normal seyrinde geçirmek için artık Lucescu’yu göreve getirmek zorunda. Başkan, en kısa zamanda Tudor’un sözleşmesindeki 400 bin Euro’luk tazminat maddesini kullanıp, Hırvat çalıştırıcı ile yolları ayırmayı planlıyor.
“Göreceğiz” demişti
Lucescu’yla ilk görüşme de zaman kaybetmeden yapılacak. Son olarak Zenit’i çalıştıran ve Rusya’da umduğunu bulamayan Rumen çalıştırıcı şu an boşta. Kısa süre önce Lozan’daki Fenerbahçe-A.Bilbao maçını izleyen Luce, Galatasaray sorularına, “Göreceğiz. Bir şey diyemem” cevabını vermişti. 71 yaşındaki hocayı göreve getirmek için Başkan Özbek tüm kozları oynayacak.
- Ebru Şallı kandırılmış, inanmış!Fenerbahçe transferi açıkladı!TT Stadyumu'nda Wesley Sneijder tepkisi!Galatasaray elenince Melo çıldırdıFenerbahçe için kritik gün!Sosa Trabzon'a gelecek mi? İlk görüşme sonucu...G.Saray'ın elenmesi İsveç basınında!Galatasaray, Lucescu ile görüşecek!35 bin taraftarın önünde tarihi hezimet!ABD kuklası Maliki konuştu! Türkiye çok güçsüzmüş!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:51 Güneş 05:43 Öğle 13:18 İkindi 17:13 Akşam 20:39 Yatsı 22:22
- 31°C Adana
- 35°C Adıyaman
- 23°C Afyon
- 28°C Ağrı
- 26°C Amasya
- 26°C Ankara
- 31°C Antalya
- 29°C Artvin
- 28°C Aydın
- 25°C Balıkesir
- BIST: 106.456 -0.26
- Altın: 141,854 0.54
- Dolar: 3,5360 0.43
- Euro: 4,1194 0.58
Galatasaray, Lucescu ile görüşecek!
İlk kez Avrupa arenasına çıkan zayıf rakibi Östersunds’a elenen Sarı-Kırmızılılar’da Başkan Dursun Özbek’in tek çaresi kaldı, o da Mircea Lucescu. İsveç’teki 2-0’lık yenilginin ardından Mariano transferini açıklayan ve devamında “Uçaklar inmeye devam edecek” sözleriyle zaman kazanıp, taraftar tepkisini bir nebze olsun dindiren Özbek, dünkü hezimetin ardından çaresiz kaldı. Tüm stadın istifaya çağırdığı Başkan Özbek, sezonun kalan bölümünü daha normal seyrinde geçirmek için artık Lucescu’yu göreve getirmek zorunda. Başkan, en kısa zamanda Tudor’un sözleşmesindeki 400 bin Euro’luk tazminat maddesini kullanıp, Hırvat çalıştırıcı ile yolları ayırmayı planlıyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ebru Şallı kandırılmış, inanmış!
- Şarkı söylerken öldü!
- Rezalet! Kadınlar bu yola çıkamaz oldu
- Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı bombayı patlatıyor
- Adana'da kan donduran olay!
- Kurtulmak isterken adeta hayatı karardı
- “Şoför Nebahat” hayatını kaybetti!
- Böyle şaka mı olur? Genç polis kurtarılamadı
- Trafikte 'uçan tekmeli' yol kavgası!
- Kritik isim itirafçı oldu!
- Gece yarısı iki kadının çığlıklarına uyandılar!
- Sosyal medya kahraman şoförü konuşuyor!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.