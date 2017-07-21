Galatasaray, Lucescu ile görüşecek!

İlk kez Avrupa arenasına çıkan zayıf rakibi Östersunds’a elenen Sarı-Kırmızılılar’da Başkan Dursun Özbek’in tek çaresi kaldı, o da Mircea Lucescu. İsveç’teki 2-0’lık yenilginin ardından Mariano transferini açıklayan ve devamında “Uçaklar inmeye devam edecek” sözleriyle zaman kazanıp, taraftar tepkisini bir nebze olsun dindiren Özbek, dünkü hezimetin ardından çaresiz kaldı. Tüm stadın istifaya çağırdığı Başkan Özbek, sezonun kalan bölümünü daha normal seyrinde geçirmek için artık Lucescu’yu göreve getirmek zorunda. Başkan, en kısa zamanda Tudor’un sözleşmesindeki 400 bin Euro’luk tazminat maddesini kullanıp, Hırvat çalıştırıcı ile yolları ayırmayı planlıyor.



“Göreceğiz” demişti



Lucescu’yla ilk görüşme de zaman kaybetmeden yapılacak. Son olarak Zenit’i çalıştıran ve Rusya’da umduğunu bulamayan Rumen çalıştırıcı şu an boşta. Kısa süre önce Lozan’daki Fenerbahçe-A.Bilbao maçını izleyen Luce, Galatasaray sorularına, “Göreceğiz. Bir şey diyemem” cevabını vermişti. 71 yaşındaki hocayı göreve getirmek için Başkan Özbek tüm kozları oynayacak.