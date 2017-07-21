TT Stadyumu'nda Wesley Sneijder tepkisi!

Galatasaray'ın Östersunds ile 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği mücadelede ekranlara yansıyan bir görüntü çok konuşuldu.
Karşılaşmada geriye düştükten sonra büyük tepki gösteren Galatasaray taraftarı, sözleşmesi feshedilerek gönderilen Wesley Sneijder lehine tezahüratlarda bulundu.
Bir Galatasaray taraftarı, Wesley Sneijder'in adının yazılı olduğu 10 numaralı formasını kameralara gösterdi ve ekranlara yansıyan bu görüntü sosyal medyanın en çok paylaşılan karelerinden biri oldu.