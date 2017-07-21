21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Elektrik kesintisinin ardında İran Siber Timi mi var?

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Tahran, Devrim Muhafızlarına ait gizli belgelerde Mart 2015'te Türkiye'deki elektrik kesintilerinin ardında İran'ın olduğuna dair iddiaları yalanladı.
Elektrik kesintisinin ardında İran Siber Timi mi var?
Elektrik kesintisinin ardında İran Siber Timi mi var? Elektrik kesintisinin ardında İran Siber Timi mi var? Elektrik kesintisinin ardında İran Siber Timi mi var?

Gündeme bomba gibi düşen ve İranlı muhalif gazeteci Ruhullah Zam'ın ortaya attığı 31 Mart 2015 yılındaki elektrik kesintisinin ardında İran Siber Timi olduğuna dair iddia Tahran tarafından yalanlandı. 

İran, Türkiye genelinde 2015'de yaşanan elektrik kesintisinin İran'ın düzenlediği bir siber saldırı sonucu meydana geldiğine dair basında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu savundu.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye genelinde 31 Mart 2015'de meydana gelen elektrik kesintisinin İran tarafından düzenlendiğine dair son günlerde medyada çıkan haberler gerçekdışıdır. Bu tip haberler, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri zedelemek amacıyla kasıtlı bir şekilde yapılmaktadır" denildi.

Geçtiğimiz hafta İran Devrim Muhafızları'na ait gizli belgeler ele geçirdiğini iddia eden İranlı muhalif gazeteci Ruhullah Zam,  2015'deki elektrik kesintisinin arkasında İran Siber Timi olduğunu ileri sürmüştü.

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