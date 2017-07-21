21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:51Güneş 05:43Öğle 13:18İkindi 17:13Akşam 20:39Yatsı 22:22
    • 34°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 33°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 33°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 106.787 0.05
  • Altın: 141,980 0.63
  • Dolar: 3,5322 0.32
  • Euro: 4,1122 0.41

Mahmut Tanal dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

»
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığı'na bir dilekçe verdi.
Mahmut Tanal dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi
Mahmut Tanal dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi Mahmut Tanal dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi Mahmut Tanal dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

CHP'li Mahmut Tanal, Meclis Başkanlığı'na dokunulmazlığının kaldırılması için bir dilekçe verdiğini açıkladı.

Tanal'ın dilekçesinde şu açıklama yer aldı:

"Meclis Başkanlığı'na, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Aykırılık ile ilgili adıma düzenlenen fezleke için yargılanmamın önündeki kanuni engelin kaldırılmasını ve adil yargılanmam için dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep ettiğim bir dilekçe verdim.

İçimin çok rahat olduğunu, huzurlu olduğumu belirtmek isterim. Bizler milletvekili dokunulmazlığımızın ardına sığınıp, hukuksuzca davranan hiç olmadık. Benim için mühim olan kürsü dokunulmazlığıdır.

Çünkü kürsü dokunulmazlığı, vekili olduğum milletin söz hakkının korunmasıdır. Parti programımızda da olduğu gibi yargı yolunu tıkayan bir dokunulmazlık zırhına ihtiyacım yok.

Göreceksiniz hepsinden alnımın akıyla çıkacağım. Dokunulmazlığın kaldırılmasını ve adil yargılanmayı istiyorum."

"DOKUNULMAZLIĞIMIN KALDIRILMASINI İSTİYORUM"

"Hiçbir şeyden hiç kimseden korkum yok. Ben hala bu ülkede vicdanlı hakimlerin, doğru karar veren, hukuka uyan yargıçların ve yargılamaların olacağına inanmak istiyorum.

Göreceksiniz hepsinden alnımın akıyla çıkacağım. Dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve adil yargılanmayı istiyorum."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mahmut Tanal dokunulmazlığının kaldırılmasını istediMahmut Tanal dokunulmazlığının kaldırılmasını istediCHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığı'na bir dilekçe verdi.
Tedbir alındı! Bakanlara 3 saatlik yasak!Tedbir alındı! Bakanlara 3 saatlik yasak!Başbakan Yıldırım’ın, bakanların görevden alındıklarını canlı yayında konuşurken öğrenmemeleri için tedbir aldığı ortaya çıktı.
Yeni bakanların önceliği! 180 günlük maratonYeni bakanların önceliği! 180 günlük maratonKabinede yapılan değişimle Adalet Bakanlığı, Çalışma, Sağlık, Milli Savunma, Kültür ve Turizmile Spor Bakanlığı’na atanan yeni bakanları önemli görevler ve kararlar bekliyor.
Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'na telefon!Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'na telefon!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'te Mescid-i Aksa ekseninde yaşanan gerilimle ilgili olarak İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu'ndan kapak cevapÇavuşoğlu'ndan kapak cevapDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya ile yaşanan Büyükada gerilimiyle ilgili açıklama yaptı.
AK Parti Genel sekreteri belli oldu!AK Parti Genel sekreteri belli oldu!65. hükümette yapılan kabine değişikliği sonrası AK Parti'de boşalan iki koltuğa getirilen isimler belli oldu.
  • Başbakan gözyaşlarını tutamadı20 Temmuz 2017 Perşembe 15:03
  • Türkiye'den Mescid-i Aksa uyarısı!20 Temmuz 2017 Perşembe 14:49
  • Yeni bakan gönülleri fethetti20 Temmuz 2017 Perşembe 12:35
  • Yeni bakan Sarıeroğlu'ndan o paylaşımlarla ilgili ilk açıklama20 Temmuz 2017 Perşembe 09:58
  • CHP'den skandal açıklama: Kabul etmeyiz20 Temmuz 2017 Perşembe 09:55
  • Türkiye'den Ukrayna tepkisi!20 Temmuz 2017 Perşembe 09:44
  • CHP'den yeni eylem kararı! Bugün yapacaklar20 Temmuz 2017 Perşembe 09:37
  • Partinin genel sekreter açıkladı: 2019'da aday olacak20 Temmuz 2017 Perşembe 07:50
  • Başbakan Yıldırım'dan İbadi'ye: 'Hazırız'20 Temmuz 2017 Perşembe 07:24
  • Kabine dışı kalan Türkeş'ten ilk mesaj20 Temmuz 2017 Perşembe 07:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri