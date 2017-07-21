21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Öğretmeni şehit eden PKK'lıların son hali

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Terörle mücadele kapsamında dün ve bugün düzenlenen operasyonlarda 17 terörist etkisiz hale getirildi.
Öğretmeni şehit eden PKK'lıların son hali
Öğretmeni şehit eden PKK'lıların son hali Öğretmeni şehit eden PKK'lıların son hali Öğretmeni şehit eden PKK'lıların son hali

Terörle mücadele kapsamında dün ve bugün düzenlenen operasyonlarda Tunceli Pülümür'de 6 Hakkari'de 3, Ağrı'da 2, Tunceli Mazgirt'te 2 ve Kandil bölgesinde 4 olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi.    

NECMETTİN ÖĞRETMENİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLER

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nca 19 Temmuz'da Nazımiye İlçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen keşif gözetleme faaliyetleri sırasında, silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından bir grup PKK'lı teröristin tespit edildiğini, ardından bu terörist grubun SİHA ile vurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bahse konu bölgede devam eden operasyon kapsamında yapılan arama/tarama faaliyetlerinde, 6 terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarının 16 Haziran 2017 Tarihinde Tunceli- Pülümür Karayolunda şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’ı kaçıran ve şehit eden grup olduğu anlaşılmıştır.

Bölgede M-16 piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 200 gr C4 patlayıcı, 5 sırt çantası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

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