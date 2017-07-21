21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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İşte FETÖ'den TMSF'ye geçen marka sayısı

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, FETÖ'den TMSF'ye geçen marka sayısını açıkladı.
İşte FETÖ'den TMSF'ye geçen marka sayısı
İşte FETÖ'den TMSF'ye geçen marka sayısı İşte FETÖ'den TMSF'ye geçen marka sayısı İşte FETÖ'den TMSF'ye geçen marka sayısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Patent ve Marka Kurumunca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait 734 marka, 72 tasarım ve 15 patentin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devrinin gerçekleştiğini ve FETÖ ile bağlantılı işletmelerin bin 687 marka ve 29 tasarımının Hazine'ye devredildiğini bildirdi.

Özlü, yazılı açıklamasında, Bakanlığın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

734 MARKA TMSF'YE GEÇTİ

FETÖ'nün ticari ve ekonomik girişimlerine aralıksız darbe vurmaya devam ettiklerinin altını çizen Özlü, bu çerçevede örgüte ait 734 marka, 72 tasarım ve 15 patentin TMSF'ye geçtiğini, örgütle bağlantılı işletmelerin bin 687 marka ve 29 tasarımının Hazine'ye devredildiğini belirtti.

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