Sabah yazarı Övür sordu: O raporu kim verdi?

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Gülen’e ABD yolunu kimin açtığını ve bu kişinin neden bir türlü bulunamadığını sordu.

FETÖ lideri Gülen’in tedavi bahanesiyle ABD’ye gitmesi, oraya yerleşmesi ve zamanlaması özellikle 15 Temmuz’dan sonra çokça konuşuldu. Ancak Gülen’e ABD yolunu açan raporu kimin verdiği hala bir sır.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, “FETÖ liderine raporu kim verdi?” başlıklı yazısında raporun kimin tarafından verildiğinin bir türlü öğrenilememiş olmasını eleştirerek, “Aslında bu olay, FETÖ liderinin etkilediği kitle açısından da çok önemli. Çünkü bu rapor sahte.

Ortada bir hastalık yok. Bu ortaya konursa o yapı içinde Gülen'in itibarı yerle bir olur. O günlerde "Türkiye'de doktorlar çare bulamadı" yalanı uydurularak ABD'ye gitti. Ama 18 yıldır dipdiri ayakta. Bu yalanın çökertilmesi gerekiyor” dedi.

Övür yazısında, Meclis Darbe Araştırma Komisyonu’nun Gülen’e raporu kimin verdiğini araştırdığını ancak ilgili kurumların verdiği cevapların gayrı ciddi ve titiz bir araştırmadan uzak olduğu yorumunda bulundu.

Üniversitesi’nin komisyona verdiği bilgiye göre hastane bilgi sisteminde 1998-1999 yıllarında açılmış bir hasta kaydı var; ama "75yE 901458" numaralı o kayıt incelendiğinde kaydın başvurudan sonraki bir tarihte aktarıldığı görülüyor.

O raporu kimin verdiği bilgisine ulaşmanın neden bu kadar zor olduğunu soran Mahmut Övür, “Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün bugüne kadar verdiği net olmayan cevaplardan anlaşılan ve ima edilen şu: FETÖ lideri Gülen'in raporuna ilişkin kayıt ancak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunabilir.” dedi.