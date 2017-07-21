Ahmet Hakan'dan Fatih Terim, Selahattin Aydoğdu yazısı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Fatih Terim ve Selahattin Aydoğdu kavgasının ardından Aydoğdu'ya açık mektup göndererek basın toplantısı yapmasını istedi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Adana Yüzevler Kebaçısı işletmecisi ve eski Adanaspor Başkanı Selahattin Aydoğdu, İzmir Alaçatı'da tartışma yaşadı.

Ülke gündemine oturan olay sonrasında Fatih Terim, bir basın toplantısı düzenleyerek yaşananları anlattı. Bu basın toplantısının ardından Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Selahattin Aydoğdu'ya açık mektup yazarak kendisininde bir basın toplantısı düzenleyerek her şeyi açıklamasını istedi.

İşte Ahmet Hakan'ın köşesinde yer verdiği o yazı:

Yaşanan olayın ardından aynı Fatih Terim'in gibi Selahattin Aydoğdu'nun da açıklama yapması gerektiğini belirten Ahmet Hakan, "Abi sen niye basın toplantısı yapmıyorsun ki? Tehdit mi ettin, edepsizlik mi ettin... Çıkıp anlatsana. Ne yani? Fatih Terim konuşacak, sen susacak mısın? Madem hepimiz eşitiz, madem seninle Fatih Terim arasında eşitlik açısından bir fark yok, sen de çık, tek tek anlat nelerin yaşandığını...​" ifadelerini kullandı.

"ÇOLUK ÇOCUĞA BABALANMA SÖZ KONUSU MU?"

Basın toplantısında Fatih Terim, damadının ablasına bir saldırı olduğu ve çocuklarına karşı bir tehdit unsuru oluşturulduğu için mekana gittiğini söyleyip 'Yine olsa yine yaparım' demişti.

Bu sözlere istinaden​ Ahmet Hakan, köşesinde Selahattin Aydoğdu'ya şu sözleri söyledi:

"Kadınlara bir saldırı oldu mu? Çoluk çocuğa bir babalanma söz konusu mu?

Hepsini anlat. Kim kimi tehdit etti? Kim kime sövdü? Kim kime dayılandı? Anlat hepsini.

Yine olsa sen de yine aynısını yapar mısın?

Mekân baskınına kaç kişi geldi? Resmi korumalar da işin içinde miydi? Çık da anlat."

"KİMSE İSTİFAYA ÇAĞIRMADI BARİ SEN ÇAĞIR"

Yaşanan kavga sonrasında spor camiasında birisinin istifaya çağırmadığını ve Selahattin Aydoğdu'nun Terim'i istifaya çağırmasını belirten Ahmet Hakan, "Kimse istifaya çağırmadı, bari sen çağır. Davet et bütün gazetecileri... Cevapla bütün soruları... Hiç değilse bu alanda bir eşitlik sağlansın... Hiç değilse temiz ve adil bir mücadele olsun.Hadi kebapçı Selahattin! Yekinme vaktidir." ifadelerini kullandı.