21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Tek merkezden 'kontrol' edilen ihanet ittifakı

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FETÖ'nün kolları altına girip 15 Temmuz hain darbe girişiminde eve kaçan Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK ile aynı dili kullanmaya devam ediyor.
Tek merkezden 'kontrol' edilen ihanet ittifakı
Tek merkezden 'kontrol' edilen ihanet ittifakı Tek merkezden 'kontrol' edilen ihanet ittifakı Tek merkezden 'kontrol' edilen ihanet ittifakı

PKK elebaşısı Mustafa Karasu ile Kılıçdaroğlu aynı ağızdan konuşarak 15 Temmuz'u değil, OHAL'in ilan edildiği 20 Temmuz'u darbe olarak nitelendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimiyle ilgili de PKK ile aynı dili kullanarak saldırılarına devam ediyor.

Atatürk Havalimanın'da darbecilerle anlaşıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine kaçan Kılıçdaroğlu, Pensilvanya'dan gelen talimatla hain kalkışmaya 'kontrollü' demeye başladı.

 İhanet gecesinde terör örgütü PKK da darbeyi önceden haber alarak sınırda kirli planları uygulamaya sokmak için Kılıçdaroğlu gibi hazır bekliyordu.

KILIÇDAROĞLU İLE PKK AYNI YALANI SÖYLÜYOR

Terör örgütü PKK elebaşları ile Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi bölmek ve emperyalist güçlerin postallarını ülkemize sokmak için yapılan kalkışmayı değil terör örgütleriyle mücadele için çıkarılan 20 Temmuz'u darbe olarak gösterdi. PKK elebaşısı Mustafa Karasu, 'Kontrollü darbe girişiminden 20 Temmuz darbesi peydah edilmiştir' açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu da PKK elebaşısı gibi bir yıldır kontrollü darbe yalanını tekrarlayıp 20 Temmuz'u darbe olarak nitelendirmeye devam ediyor. CHP ve PKK'nın aynı yerden kontrol edildiği de bu açıklamalarla bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

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