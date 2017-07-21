Bakan Ahmet Arslan'ın acı günü

Okan Arslan'ın naaşı, bugün ikindi namazını müteakip İstanbul Altunizade İlahiyat Camiinde kılınacak cenaze namazı akabinde aile kabristanında toprağa verilecek.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, taziye yerinin Dragos Devlet Su İşleri Sosyal Tesisleri olduğu belirtildi.
BAKAN'DAN ÇELENK RİCASI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kardeşinin cenazesi dolayısıyla çelenk göndereceklerden, bunun yerine Kars Dolunay Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine bağışta bulunmalarını istedi.
Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşi Okan Arslan'ın vefatı vesilesiyle çelenk göndermek isteyen dostlarının bunun yerine, Kars Dolunay Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Kars Ziraat Bankası TR83 0001 0001 4755 9326 0450 03 no'lu hesabına bağış yapmaları ricasında bulundu.