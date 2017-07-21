İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda cemaate saldırdı

İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda cemaate müdahale etti. Çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.
Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda ve Kudüs'ün farklı noktalarında gerçekleşen müdahalelerin ardından sokaklar bir anda savaş alanına döndü.
İsrail polisinin plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu onlarca kişi yaralandı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te polisin cemaate müdahale ettiği yerlerin başında Selahaddin Caddesi, Vadi el-Coz, Ras el-Amud ile Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) ve Meclis kapıları geliyor.
Şehrin sokaklarında yoğun ambulans ve çatışma sesleri yükselmeye devam ediyor.
Filistinli gençler de İsrail polisinin müdahalesine taşlarla karşılık vermeye çalışıyor. Filistin Kızılayı onlarca yaralı olduğunu ve yaralılara müdahalenin sürdüğünü açıkladı.
İsrail polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Selahaddin Caddesi ve Ras el-Amud'da "taş atan Filistinlilere" müdahale edildiği belirtildi.
Kudüs'ün üzerinde polis helikopterleri sürekli uçmaya devam ediyor.