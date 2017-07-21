Bodrum'da halk sokağa döküldü! Şok iddia

Hastane bahçesinde UMKE ekipleri müdahale çadırları kuruyor. Bu arada, bazı bölgelerde deniz seviyesinin yükseldiği iddiaları halk arasında paniğe neden oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saat 01.31 sıralarında meydana gelen depremin ardından ilçedeki tüm hekimler göreve çağrıldı. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Bodrum Kaymakamlığı evlere girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Bodrum açıklarında 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6.3 şiddetindeki depremin ardından ilçede yaşayan herkes binalardan çıktı. Turizm sezonu olması dolayısıyla yoğunluğun oldukça fazla olduğu Bodrum’da şu an itibariyle deprem sırasında atlama ve düşme neticesi yaralanan vatandaşlar Hastaneye kaldırıldı. Depremin hemen ardından Bodrum Devlet Hastanesi tahliye edilirken, yaralılara da hastane bahçesinde müdahale ediliyor. Bu arada yaralananların çoğunun ayağında sıkıntısı olduğu ve bu kişilerin ayaklarının alçıya alındığı görüldü.

Hastane otoparkı tahliye edildi



Depremin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’nde yaşanan yoğunluk nedeniyle Bodrum Devlet Hastanesi Otoparkı’nda bulunan tüm araçlar tahliye edildi. Bölgeye gelen UMKE ekipleri tarafından hastane bahçesine acil müdahale çadırları kurulmaya başlandı.

Bu arada, bazı bölgelerde deniz seviyesinin yükseldiği iddiaları halk arasında paniğe neden oldu. Öte yandan, Bodrum Kaymakamlığı tarafından vatandaşların binalara girmemesi yönünde uyarılar yapılıyor. Depremin en çok hissedildiği bölgelerden biri olan Bitez ve Akyarlar'da elektrikler kesilirken, telefon hatlarının da zaman zaman kesintiye uğradığı Bodrum Yarımadası'nda panik devam ediyor.