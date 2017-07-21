21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Yüzsüzler! Mahkemeye sırıtarak geldiler

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Yüzsüzler! Mahkemeye sırıtarak geldiler
Darbeci hainlerin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.
Yüzsüzler! Mahkemeye sırıtarak geldiler Yüzsüzler! Mahkemeye sırıtarak geldiler Yüzsüzler! Mahkemeye sırıtarak geldiler

Duruşma öncesi Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğunluk güvenlik önlemi alındı. Çatılarda konuşlanan özel hareket polisleri elleri tetikte kuş uçurtmadı. cezaevi ring aracından indirilen darbeci askerler Jandarma ekiplerine bu kez güçlük çıkartmadı. Marmaris'teki hain saldırıda helikopterdeki makineli tüfeği kullanan astsubay Selman Çankaya'nın basın mensuplarına bakarak gülümsemesi dikkat çekti.

SANIKTAN MAHKEME BAŞKANINA; 'SİZİN DE BU ŞARTLARDA YARGILANMANIZI İSTERİM'

Mahkeme heyeti sanıkların tutuklamaya ilişkin beyanlarını aldı. Darbeci askerlerden Yüzbaşı Ergün Şahin, savunmasında Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'a, Sizin de bir gün bu şartlarda yargılanmanızı isterim" dedi. Üsteğmen Haydar Murat Özden, Kendi isteğimle emniyete teslim oldum. Savcılık ve huzurunuzdaki ifadelerimle hiç çelişki yok. Aleyhimde kimse beyanda bulunmadı. Dosya kapsamında hakkımda suçu sabitleyen bir şey yok. Komutanlarım, kendileri beni görevlendirdiklerini beyan ettiler. Cep telefonum Zeki Göçmen'in verdiği emir doğrultusunda 'kapalı' durumdaydı. Imsak'a gidene kadar olaylardan haberim yoktu. Yarbaz Fethi Şahbaz helikopterin bataryalarını söktüğümü söyledi. Ailem tarafından ağır hakarete maruz kalıyorum. İkinci oğlum ben cezaevindeyken doğdu. Toplamda 4 saat görebildim" dedi.

Binbaşı Şükrü Seymen, Ek süre talebim var. Adil yargılanma yapılıyorsa talebimizin ciddiye alınması gerekiyor. Elimiz kolumuz bağlı. Bu ülke düzmece raporlarla Ergenekon ve Balyoz'u yaşadı. Kendimizi ispat etmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Akıl ve mantık dışı bir şey istemiyoruz. Bakın hakim bey, bu dava kumpas davasına dönecek. Benim yerimde 4 yıl sonra başkaları oturacak" dedi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ise, Gelen talepleri değerlendirdik. Raporların sahte olduğuna dair bilimsel bir bulgu yok" dedi. Yüzbaşı Ergün Şahin, Tutukluk halimin devamını ya da tahliye talebimi mahkemenize bırakmak isterdim. Sizin de bir gün bu şartlarda yargılanmanızı ve izlediğiniz metoda maruz kalmanızı isterim" dedi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ da, Şahin'i oturması konusunda sert bir dille uyardı. Duruşma diğer sanıkların beyanlarının alınmasıyla sürüyor.

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