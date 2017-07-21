21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Başbakan açıkladı: Alman şirketlere soruşturma...

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Başbakan açıkladı: Alman şirketlere soruşturma...
Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
Başbakan açıkladı: Alman şirketlere soruşturma... Başbakan açıkladı: Alman şirketlere soruşturma... Başbakan açıkladı: Alman şirketlere soruşturma...

Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bütün alanlar tarandı, şu ana kadar raporlanan can kaybı söz konusu değil. 354 vatandaşımızın tedavileri görüldü, tedavisi devam eden 24 vatandaşımız var. Oradaki tahliyeler için gerekli tedbirler alınıyor.

ALMANYA GERİLİMİ

Almanya Türkiye ile ezeli bir stratejik ortaktır, 1. Dünya Savaşı'nda beraber olduk. Onun öncesinde de Osmanlı İmparatorlu ilişkilerinin de köklü bir geçmişi var, bugün de hükümetimiz stratejik ortak olarak görmeye devam ediyor. Zaman zaman mülahazalarla ilişkilerde gerginleşme olabiliyor, benim buradan çağrım, teenni ile hareket etmektir. İlişkilerin zarar görmesinin Almanya'ya da Türkiye'ye de yararı yok. En büyük gerginlik gerek FETÖ gerek PKK'nın faaliyetlerini sürdürmesi. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bizim isteğimiz uluslararası hukukun gereği.

ALMAN ŞİRKETLERİNE SORUŞTURMA İDDİASI

Dün yapılan açıklamalarda Alman şirketlerinde soruşturma başlatılmış olduğu haberi yalandır. O şirketlerden birinin ismini vatandaş duyduğunda Alman şirketi oalrak düşünmez. Bu tür açıklamalardan uzak durmak lazım. Türkiye güvenli bir ülkedir. Almanya ne kadar güvenli ise Türkiye de o kadar güvenlidir. Terörle korkutup insanların sokağa çıkmasını engellerseniz terörü sevindirirsiniz.

Aramızdaki meseleleri konuşarak çözebiliriz.

İSRAİL'İN KUDÜS ZULMÜ

Başbakan Yıldırım, "Camiye gelen bütün cemaati tek tek aramaya kalkarsanız, orada ibadet yapmak zorlaşır. O bakımdan, buna başka türlü tedbirler geliştirmek lazım. Bu konuda, İslam dünyasının hassasiyeti had safhadadır. İsrail'e bizim önerimiz, uygulama yanlıştır, terör tehdidi üzerinden böylesine radikal bir tedbir almak, Mescid-i Aksa'yı Müslümanların erişimine kapatmak veya kısıtlamak hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamaz. Aksine bölgedeki huzursuzluğu... Medeniyetler, dinler arasındaki müsamahaya, hoşgörüye zarar verir. Ümit ederim ki yakın zamanda her şey normale döner" dedi.

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