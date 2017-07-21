Karşı karşıya geldiler! Büyük gerginlik

Fas yönetiminin, gösteri yapılmasını yasaklamasına rağmen kentin bazı mahalleleri ile caddelerinde toplanan ve gözaltına alınanların serbest bırakılması yönünde sloganlar atan göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı bomba kullanarak müdahale etti. Olaylar sırasında Rif Bölgesi Halk Hareketi'ne mensup onlarca aktivist gazdan etkilendi, bazı aktivistler de güvenlik güçlerinden kaçarken düşerek yaralandı. Güvenlik güçleri bazı aktivistleri gözaltına aldı.

Gazeteci Hamid el-Mehdavi de gösterilerden yaklaşık yarım saat önce gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Mehdavi'ni gazeteci olduğu için değil insanları düzenlenecek gösterilere katılmaya çağırdığı için gözaltına alındığı ifade edildi.

El-Huseyme kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının, polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle mayısta yeniden başlayan gösterilerde, emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu birçok kişi yaralanmıştı.