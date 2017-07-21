21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Barda dehşet! Kalabalığın üzerine ateş etti

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Barda dehşet! Kalabalığın üzerine ateş etti
Adana'da bar çalışanları ile bir grup müşteri arasında mekan çıkışı meydana gelen silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada bir kadın hayatını kaybetti.
Barda dehşet! Kalabalığın üzerine ateş etti Barda dehşet! Kalabalığın üzerine ateş etti Barda dehşet! Kalabalığın üzerine ateş etti

Adana'da bar çalışanları ile bir grup müşteri arasında mekan çıkışı meydana gelen silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada pompalı av tüfeğinin saçmalarının isabet ettiği 24 yaşındaki Elif Çil yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir barın önünde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Ahmet Çil ve 43 yaşındaki Muhammet Çil, bar çıkışı henüz bilinmeyen bir nedenle mekan çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ahmet Çil ve Muhammet Çil, bıçak ve sopalarla bar çalışanları Hakan Güngör (20), Mehmet Özpolat (35) ve Ahmet B.'yi (20) yaraladı.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Başına aldığı sopa darbesiyle yaralanan B., bardaki pompalı av tüfeğiyle kalabalığın üzerine 4-5 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Elif Çil'in göğsüne, Ahmet Çil ile Muhammet Çil'in ise bacaklarına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine ambulansın beklendiği sırada Ahmet Çil'in eşi sinir krizi geçirdi. Genç kadın, bir yandan yaralı eşinin başında gözyaşı dökerken, bir yandan da polislere olayın nasıl gerçekleştiğini anlatmaya çalıştı. Ağır yaralanan Elif Çil, ambulans ile Adana Devlet Hastanesi'ne, diğer 5 yaralı ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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