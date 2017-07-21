21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Adliyeye böyle getirildiler!

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Adliyeye böyle getirildiler!
Antalya'nın Alanya ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçelerinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 13 kişi tutuklandı.
Adliyeye böyle getirildiler! Adliyeye böyle getirildiler! Adliyeye böyle getirildiler!

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya Jandarma Komutanlığı ve Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle organize suç örgütü operasyonu düzenlendi. Alanya'nın Mahmutlar ve Konaklı mahalleleriyle Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 9 Temmuz'da başlayıp 10 ve 11 Temmuz'da da devam eden operasyonlarda 1'i kadın 13 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada, içinde AK-47 model uzun namlulu Kalaşnikof ile çok sayıda silah, mühimmat ve bilgisayar dokümanı ele geçirildi.

TAMAMI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, Alanya Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgu ve işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi Alanya Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen ve burada yaklaşık 11 saat süren duruşmanın ardından Fatih N., Şiyar N., Mehmet N., Remzi N., Mehmet Bahri A., Koray K., Cengiz U., Halil İbrahim C., Esat Y., Umut A., Şadiye B., Çağlar T. ve Kahraman T. 'silahlı suç örgütü kurmak', 'silahlı suç örgütünü yönetmek' ve 'silahlı suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Operasyon kapsamında Mustafa Zafer H. ve İsmet K.'nin arandığı belirtildi.

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