21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:51Güneş 05:43Öğle 13:18İkindi 17:13Akşam 20:39Yatsı 22:22
    • 33°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 35°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 29°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 33°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 106.764 0.03
  • Altın: 142,206 0.79
  • Dolar: 3,5340 0.37
  • Euro: 4,1188 0.57

Kos'ta ölen Türk'ün kimliği belli oldu

»
Ege Denizi'nde, saat 01.31'de merkez üssü Gökova Körfezi'nin Bodrum açıkları olan deprem meydana geldi. 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu, yıkılan minareden düşen taşın altında kaldı
Kos'ta ölen Türk'ün kimliği belli oldu
Kos'ta ölen Türk'ün kimliği belli oldu Kos'ta ölen Türk'ün kimliği belli oldu Kos'ta ölen Türk'ün kimliği belli oldu


Vodafone Park...Bu fotoğraf bugün çekildi! [Bu fotoğraf bugün çekildi!]
Sosyal medya yıkılıyorMaç sonrası capsler patladı... [Maç sonrası capsler patladı...]
Adeta tasarım harikası!Boş bir kütük gibi duruyor ama... [Boş bir kütük gibi duruyor ama...]
Gayrimenkul, otomobil ve saat...Arda'nın mal varlığı dudak uçuklattı! [Arda'nın mal varlığı dudak uçuklattı!]

HABERLER » GÜNDEM » F5HABER » 21 Temmuz 2017 Cuma, 13:23

Kos'ta ölen Türk'ün kimliği belli oldu
Ege Denizi'nde, saat 01.31'de merkez üssü Gökova Körfezi'nin Bodrum açıkları olan deprem meydana geldi. 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu, yıkılan minareden düşen taşın altında kaldı

Deprem, komşu Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nı da vurdu. İstanköy Adası'nda yayın yapan "www.vimatisko.gr" internet istesinin haberine göre depremde İstanköy şehir merkezindeki Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nin minaresi yıkıldı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Minare yıkıldığı sırada caminin yanındaki kafeteryada oturan 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu isimli Türk ile İsveç uyruklu bir turist enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. 100'e yakın yaralanın olduğu adada, onlarca evin de hasar gördüğü belirtildi.

3 yaralı Türk'ten ikisinin isimleri de Selim Çaydanlı ve Utku Hasdemir olarak açıklandı.

Deprem, komşu Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nı da vurdu. İstanköy Adası'nda yayın yapan "www.vimatisko.gr" internet istesinin haberine göre depremde İstanköy şehir merkezindeki Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nin minaresi yıkıldı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Minare yıkıldığı sırada caminin yanındaki kafeteryada oturan 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu isimli Türk ile İsveç uyruklu bir turist enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. 100'e yakın yaralanın olduğu adada, onlarca evin de hasar gördüğü belirtildi.

3 yaralı Türk'ten ikisinin isimleri de Selim Çaydanlı ve Utku Hasdemir olarak açıklandı.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Depremin ardından bugün Yunanistan'ın İstanköy Adası ile Bodrum arasında karşılıklı olarak yapılacak feribot seferlerinin de İstanköy Limanı'nda oluşan hasar nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

Kos depreminde adada bulunan Türkler adadan tahliye ediliyor. Türkiye´ye hareket edecek feribota ilk aşamada 205 Türk yolcu bulunuyor. Feribot kos adasından Bodrum´a hareket etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
DİB Mehmet Görmez'den Mescid-i Aksa açıklamasıDİB Mehmet Görmez'den Mescid-i Aksa açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez "Tarihte peygamber katledenler, El-Halil’de oynadıkları oyunu Mescid-i Aksa’da da oynamak istiyor." dedi.
Kos'ta ölen Türk'ün kimliği belli olduKos'ta ölen Türk'ün kimliği belli olduEge Denizi'nde, saat 01.31'de merkez üssü Gökova Körfezi'nin Bodrum açıkları olan deprem meydana geldi. 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu, yıkılan minareden düşen taşın altında kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar hamlesi tarih belli olduCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar hamlesi tarih belli olduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan krize çözüm bulmak için 23-24 Temmuz 2017 tarihlerinde Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edecek.
Tek merkezden 'kontrol' edilen ihanet ittifakıTek merkezden 'kontrol' edilen ihanet ittifakıFETÖ'nün kolları altına girip 15 Temmuz hain darbe girişiminde eve kaçan Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK ile aynı dili kullanmaya devam ediyor.
Ahmet Hakan'dan Fatih Terim, Selahattin Aydoğdu yazısıAhmet Hakan'dan Fatih Terim, Selahattin Aydoğdu yazısıHürriyet yazarı Ahmet Hakan, Fatih Terim ve Selahattin Aydoğdu kavgasının ardından Aydoğdu'ya açık mektup göndererek basın toplantısı yapmasını istedi.
Sabah yazarı Övür sordu: O raporu kim verdi?Sabah yazarı Övür sordu: O raporu kim verdi?Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Gülen’e ABD yolunu kimin açtığını ve bu kişinin neden bir türlü bulunamadığını sordu.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor / CANLI21 Temmuz 2017 Cuma 15:35
  • Başbakan açıkladı: Alman şirketlere soruşturma...21 Temmuz 2017 Cuma 15:23
  • İşte FETÖ'den TMSF'ye geçen marka sayısı21 Temmuz 2017 Cuma 15:20
  • Şok görüntü! Sadece 4 dakika önce..21 Temmuz 2017 Cuma 15:02
  • Öğretmeni şehit eden PKK'lıların son hali21 Temmuz 2017 Cuma 15:00
  • Hamallıktan başpehlivanlığa giden yol21 Temmuz 2017 Cuma 14:40
  • Darbeyi itiraf etti! Diğer sanıklar şok oldu21 Temmuz 2017 Cuma 14:14
  • Tüm Türkiye ayakta! 81 ilde protestolar düzenleniyor21 Temmuz 2017 Cuma 14:09
  • Her yeri kana bulayacaklardı! Yakalandılar21 Temmuz 2017 Cuma 14:08
  • Bodrum'da halk sokağa döküldü! Şok iddia21 Temmuz 2017 Cuma 14:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri