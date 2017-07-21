Ege Denizi'nde, saat 01.31'de merkez üssü Gökova Körfezi'nin Bodrum açıkları olan deprem meydana geldi. 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu, yıkılan minareden düşen taşın altında kaldı



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HABERLER » GÜNDEM » F5HABER » 21 Temmuz 2017 Cuma, 13:23

Kos'ta ölen Türk'ün kimliği belli oldu

Ege Denizi'nde, saat 01.31'de merkez üssü Gökova Körfezi'nin Bodrum açıkları olan deprem meydana geldi. 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu, yıkılan minareden düşen taşın altında kaldı

Deprem, komşu Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nı da vurdu. İstanköy Adası'nda yayın yapan "www.vimatisko.gr" internet istesinin haberine göre depremde İstanköy şehir merkezindeki Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nin minaresi yıkıldı.



2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



Minare yıkıldığı sırada caminin yanındaki kafeteryada oturan 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu isimli Türk ile İsveç uyruklu bir turist enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. 100'e yakın yaralanın olduğu adada, onlarca evin de hasar gördüğü belirtildi.



3 yaralı Türk'ten ikisinin isimleri de Selim Çaydanlı ve Utku Hasdemir olarak açıklandı.



Deprem, komşu Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nı da vurdu. İstanköy Adası'nda yayın yapan "www.vimatisko.gr" internet istesinin haberine göre depremde İstanköy şehir merkezindeki Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nin minaresi yıkıldı.



2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



Minare yıkıldığı sırada caminin yanındaki kafeteryada oturan 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu isimli Türk ile İsveç uyruklu bir turist enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. 100'e yakın yaralanın olduğu adada, onlarca evin de hasar gördüğü belirtildi.



3 yaralı Türk'ten ikisinin isimleri de Selim Çaydanlı ve Utku Hasdemir olarak açıklandı.



FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ



Depremin ardından bugün Yunanistan'ın İstanköy Adası ile Bodrum arasında karşılıklı olarak yapılacak feribot seferlerinin de İstanköy Limanı'nda oluşan hasar nedeniyle durdurulduğu bildirildi.



Kos depreminde adada bulunan Türkler adadan tahliye ediliyor. Türkiye´ye hareket edecek feribota ilk aşamada 205 Türk yolcu bulunuyor. Feribot kos adasından Bodrum´a hareket etti.