21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Haritayı gösterdi ve uyardı!

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Haritayı gösterdi ve uyardı!
Melih Baki, 160’ın üzerinde artçı depremin yaşandığı Ege Denizi’nde 5,4 büyüklüğünde ana bir deprem olunca artçı depremlerin duracağını söyledi.
Haritayı gösterdi ve uyardı! Haritayı gösterdi ve uyardı! Haritayı gösterdi ve uyardı!

Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube BaşkanıMelih Baki, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde Bodrum ve Kos açıklarında gece saat 01.31'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, geceden bu yana ise 160'ı aşkın artçı sarsıntı olduğunu ve 2 kişinin hayatını kaybederken 80’i aşkın kişinin ise hastanelere kaldırıldığını hatırlattı.

Ege Denizi açıklarında meydana gelen artçı depremlerin 5,4 büyüklüğünde bir deprem olana kadar devam edeceğini belirten Baki, şunları kaydetti:

“Afrika Levhası bize Ege ve Akdeniz kıyısı boyunca geliyor. Toros Dağları ve Amanos Dağları'nın uzantıları yılda 6 cm yükselmekte. Bodrum açıklarında orta boyutta fay kırıldı ve önemli enerji açığı ortaya çıktı. Şuana kadar 160’ın üzerinde 4,5 büyüklüğünde artçı depremler olmakta. Fakat 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğinde artçı depremler duracak. O yüzden 5,4’lük deprem olana kadar dikkatli olmak zorundayız. Şu anda daha büyük deprem beklenmiyor”.

“Akdeniz, ileride yok olacak”

Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki, yılda 6 cm hızla gelen Afrika Levhası’nın ileride Akdeniz’i tamamen kapatacağını ve buna herkesin depremlere karşı önlem alarak hazır olması gerektiğini sözlerine ekledi.
Doğu Akdeniz Bölgesi'nin son 3-4 yıldır sismik aktivite bakımından en yoğun dönemi yaşadığını ifade eden Baki, "Afrika Levhası eskiden yılda 2,5-3 santim hızla bize gelirken şuanda 6 santim hızla bize geliyor. Bu sismik aktiviteleri arttırmış vaziyette. En yoğun dönemdeyiz. Bu oluşan depremler sürpriz depremler değil. Bu depremleri biliyorduk ve sürekli uyarılarda bulunduk. Çünkü Türkiye birinci dereceden deprem bölgesinde” ifadelerini kullandı.

"Depreme dayanıklı binalar yapılmalı"

Depreme dayanıklı yapıların yapılması gerektiğini ve depremlerin çoğunlukla eski tip binalara zarar verdiğini belirten Baki, “Depreme dayanıklı yapı tasarımının hükumetin ve bakanlığın çıkarmış olduğu kanun ile denetimli bir şekilde uygulanması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Depreme dayanıklı bina tasarımı yapmak ve depremin öncesinde hazırlıklı olmak öncelikli nedenler arasında. Deprrem her zaman olacaktır. Adana,Hatay ve Osmaniye 24 saat boyunca izleniyor ve çok yoğun hareket ediyor” diye konuştu.

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