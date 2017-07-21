21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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'Türkiye'ye yatırımı 20 milyar doları geçecek'

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'Türkiye'ye yatırımı 20 milyar doları geçecek'
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye - Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Akat, Azerbaycan'ın Türkiye'de yaptığı yatırımların 2020 yılına kadar 20 milyar doları geçeceğini söyledi.
'Türkiye'ye yatırımı 20 milyar doları geçecek' 'Türkiye'ye yatırımı 20 milyar doları geçecek' 'Türkiye'ye yatırımı 20 milyar doları geçecek'

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye - Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Akat, "Azerbaycan tarafından Türkiye'de yapılan küçük ve büyük çaplı yatırımların 2020 yılına kadar toplamı, 20 milyar doları geçecek." dedi

Akat, bu yatırımların içerisinde Socar'ın payının çok büyük olduğunu söylerek, ''İzmir Aliağa'da Socar'ın 17 milyar dolarlık yatırımı söz konusu." ifadesini kullandı.

'DAHA GÜÇLÜ HALE GETİREBİLİRİZ'

TEAS Türkiye Direktörü Rzayeva ise Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ sorununa dikkat çekmek için çalıştıklarını söyledi.

Rzayeva, "Azerbaycan'ı herkes petrol ülkesi olarak tanıyor. Fakat Azerbaycan'ın turizm ve lojistik sektörlerinde iş birliği yapmak için çok büyük potansiyeli var. Umarım DEİK'in destekleriyle iki ülke arasında stratejik ortaklığımız ve ekonomimizi daha güçlü seviyeye getirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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