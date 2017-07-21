21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:51Güneş 05:43Öğle 13:18İkindi 17:13Akşam 20:39Yatsı 22:22
    • 33°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 30°C Afyon
    • 35°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 34°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 107.008 0.25
  • Altın: 141,935 0.60
  • Dolar: 3,5267 0.16
  • Euro: 4,1067 0.27

Dolar ne kadar oldu?

»
Dolar ne kadar oldu?
Almanya ile yaşanan siyasi gerilim sonrası, dün 3,54'ün üzerine çıkan dolar/TL, bu sabah serbest piyasada 3,52-3,53 seviyesinde seyrediyor.
Dolar ne kadar oldu? Dolar ne kadar oldu? Dolar ne kadar oldu?

Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından Almanya ile yaşanan diplomatik gerginlikle dün yükselen dolar/TL, ECB Başkanı Draghi'nin açıklamalarıyla gerilerken, kur bu sabah 3.53 civarında hareket ediyor.

Yurtiçi ve yurtdışında bugün açıklanacak önemli bir ekonomik veri bulunmazken, Almanya ile yaşanan gerilim ve dış piyasalardaki hareketler izlenecek.

Öte yandan bugün piyasa kapanışı sonrası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye kredi notu değerlendirmesi bekleniyor.

'PİYASALAR FİTCH'E ODAKLANACAK'

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan."Piyasalar siyasi açıklamalara ve muhtemelen Avrupa piyasaları kapandıktan sonra gelecek olan Fitch kararına odaklı olacak. İyimser bir açıklama kuru 3.50 ve altına götürebilir, 3.57 üzerinde TL adına riskler artacaktır" dedi.

Almanya ile yaşanan gerginlik sonrası dün 3.5440'a kadar yükselen dolar/TL, ECB açıklamaları ardından yönünü aşağıya çevirdi. Dün saat 17.37'de 3.5237 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 08.37'de 3.5280/3.5304 seviyesinde bulunuyor.

Dün aynı saate 4.0972 seviyesindeki euro/TL ise 4.1039 seviyesinde. Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.53, valörde son işlemde yüzde 10.47 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.38, valörde son işlemde yüzde 11.37 seviyesindeydi.

EURO DEĞER KAZANIYOR

Euro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikasında sıkılaştırmayı sonbaharda ele alacağını açıklamasının ardından dolar karşısında yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesinde tutunurken, Asya borsaları güçlü küresel ekonomik görünümün desteğiyle yaklaşık 10 yılın zirvesine çıktı.

ECB Başkanı Mario Draghi, merkez bankasının tahvil alım programında değişikliği ne zaman ele alacağı konusunda ise bir tarih vermedi. Ancak açıklamaları para politikasının gelecek yıl sıkılaştırılacağı beklentilerinin teyidi şeklinde değerlendirdi.

Euro, Draghi'nin ECB'nin tahvil alım programında kısıntıya gideceği beklentileriyle, dün yüzde 1 ile 27 Haziran'dan bu yana en yüksek kazanımı elde ederken, bugün de 1.1630 ile dünkü seviyelerde bulunuyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yeni Bakan Fakıbaba'dan 'kurban' açıklamasıYeni Bakan Fakıbaba'dan 'kurban' açıklamasıYeni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Et ve kurbanlık fiyatları konusunda tedbir alınacağını söyledi.
Köprü ve otoyollar resmen para bastıKöprü ve otoyollar resmen para bastıTürkiye'de köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, ocak-haziran döneminde 679 milyon 59 bin 942 lira oldu
IMF'den Yunanistan'a şartlı krediIMF'den Yunanistan'a şartlı krediUluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan'ın üçüncü kurtarma paketi programı kapsamında 1,6 milyar avroluk krediyi onayladığını açıkladı.
İşte altın fiyatlarında son durumİşte altın fiyatlarında son durumAltının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 141,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını da 950 liradan satılıyor.
Dev yatırım da sona gelindiDev yatırım da sona gelindiAzerbaycan enerji devi Socar’ın Aliağa’da hayata geçirdiği Star Rafinerisi’nde sona gelindi.
Ekonomi Bakanlığı Güneydoğu'ya çıkarma yapacakEkonomi Bakanlığı Güneydoğu'ya çıkarma yapacakEkonomi Bakanlığı’ndan 150 bürokrat ve uzman, devlet teşvik ve destekleri ile yeni uygulamaları anlatmak üzere Güneydoğu'ya çıkarma yapacak.
  • Dolar ne kadar oldu?21 Temmuz 2017 Cuma 15:29
  • Türkiye'den Alman şirketlerle ilgili açıklama21 Temmuz 2017 Cuma 15:27
  • 'ABD'nin artan üretimi fiyatları baskılayacak'21 Temmuz 2017 Cuma 15:26
  • 'Türkiye'ye yatırımı 20 milyar doları geçecek'21 Temmuz 2017 Cuma 15:25
  • Uyanıklar dikkat! Onlara da ceza kesilecek21 Temmuz 2017 Cuma 14:13
  • Piyasaya güvensiz ürün sunana ceza yağacak21 Temmuz 2017 Cuma 14:07
  • Fast food devlerinde korkunç skandal! Peş peşe açıklama yaptılar..21 Temmuz 2017 Cuma 10:35
  • Ülkemizdeki Suriyelilerin yüzde 52'si geleceğini Türkiye'de görüyor21 Temmuz 2017 Cuma 10:24
  • Dijital para piyasasının yeni gözdesi XRP21 Temmuz 2017 Cuma 09:50
  • Alman devinden Türkiye'ye 650 milyon TL yatırım21 Temmuz 2017 Cuma 09:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri