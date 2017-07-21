Ekonomi Bakanlığı Güneydoğu'ya çıkarma yapacak

Ekonomi Bakanlığı uzmanları Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin koordinasyonunda bölgedeki illerde faaliyet gösteren ihracatçı firmaları ziyaret ederek devlet teşvik ve desteklerini anlatacak. Türkiye tarihinde ilk kez böyle bir uygulamaya ev sahipliği yapacaklarını açıklayan GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz devlet teşvikleri ve desteklerinde bilinmeyenler ve yeni uygulamalar bizzat ihracatçı firmalarımızı ziyaret ederek yetkililer ilk ağızdan bilgilendirme yapacak.

Bu kapsamda 28-29 Temmuz 2016 tarihlerinde Gaziantep Ekonomi Bakanlığının uzmanlarına ev sahipliği yapacak. Konuyla ilgili genel müdürler dahil konunun uzmanlarından oluşan 150 kişilik bir kafile 28-29 Temmuz 2017 tarihlerinde sadece Gaziantep değil, birliklerimizin faaliyet gösterdiği Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde bulunan üyelerimize yönelik ziyaretler gerçekleştirecek ve uygulanmakta olan destek araçlarına ve teşvik uygulamalarının yanı sıra son zamanlarda uygulamaya yeni konulan değişikliklerle ilgili bilgiler verecektir. Ekonomi Bakanlığımızın 150 bürokratı bu program kapsamında ihracat, ithalat, serbest bölgeler, yurtdışı yatırım ve hizmetler, ürün güvenliği ve denetimi ile ihracatçılarımızı yakından ilgilendirebilecek diğer başlıklarda en etkin bilgilendirmeler yapacaktır. Burada amaç elbette ihracatçılarımızı bu tür konularla aydınlatarak onların uluslararası pazarlarda daha etkin çalışmalar yürütmelerine destek olmaktır. Programın başarıyla uygulanacağına ve firmalarımızın bu uygulamadan yararlanarak gerekli devlet destekleri, teşvik ve diğer konularla ilgili teknik bilgilendirmelerden istifade edeceğine inanıyoruz. Bu konuda firma yetkililerinin de ön hazırlıklar yaparak gelecek olan uzmanlara bilmedikleri veya öğrenmek istedikleri konularla ilgili çalışmalar yapmalarının kendileri açısından daha yararlı olacağına inancımız sonsuzdur. Ekonomi Bakanımız Sayın Namık Kemal Zeybekçi’ye bölgemizde faaliyet gösteren üretici firmalarımız ve ihracatçılarımız adına teşekkür ediyoruz” dedi.