21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor / CANLI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor / CANLI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir hastanesi kredi töreninde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor / CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor / CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor / CANLI

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Dün geceki depremde ciddi bir hasar ortaya çıkmaması alınan tedbirlerin etkili olduğunu göstermiştir. Allah hepimizi ve tüm dünyayı bu tür afetlerden korusun. 

36 ayda tamamlanması planlanan İkitelli Şehir Hastanemiz, İstanbul'a ve ülkemize sağlık alanında yepyeni bir vizyon katacaktır. Ben bu vesile ile Japon dostlarıma şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesi haftasında Japon dostlarımızla Rönesans İnşaat yetkilileri Ankara'da biraraya gelmişlerdir. Böylesine yüksek meblada bir anlaşmanın görüşmelerini aynı kararlılıkla devam ettirmek ancak gerçek dostların yapabileceği bir anlaşmadır.

''BU KONUDA GECİKMEK İSTEMİYORUZ''

Sinop'taki nükleer enerji santralinin de Japon dostlarımızla adımlarını atmak istiyoruz, bu konuda gecikmek istemiyoruz. Başbakan Abe ile de bunları görüşme fırsatı bulduk. Türkiye, kendisine destek veren dostlarını hiçbir zaman unutmayacaktır. Bizim inayete değil, birlikte çalışmaya, kazanmaya ihtiyacı var. 

''BİZZAT ARAYIP SORDUM''

Alman ekonomi bakanının ülkemizdeki yatırım şirketlerini ürkütmeyi amaçlayan beyanlarını şiddetle kınıyorum. Terörle, teröre bulaşanlarla siyaseti lütfen birbirine karıştırmayın. Ben, MİT'i, İçişleri Bakanım bizzat arayıp sordum, Alman şirketleri ile ilgili soruşturma var mı? Hiçbir Alman şirketi ile ilgili bir soruşturma, araçtırma yoktur, hepsi yalandır. 

Buradan tüm dünyaya hatırlatmak istiyorum, Türkiye'yi karalamaya gücünüz yetmez. 

Biz kazan-kazan esasına göre onlarla bugüne kadar çalıştık ama şu anda olayı farklı mecraya çekmek suretiyle Almanya-Türkiye ilişkisini zedelemek isteyenler yanlış yolda gidiyor.

''ALMANYA KENDİNE ÇEKİDÜZEN VERMELİDİR''

Türkiye'deki teröristleri Almanya'da saklayan hükümet önce bunun cevabını vermelidir. Onlara verilen maddi destekleri ne ile ifade edecekler. Ekranlarda sürekli yayınlanan ve AB'nin yasak koyduğu PKK'yı kendi caddelerinde Alman polisinin koruması altında gösteri yapmasına müsaade eden Almanya bunu ne ile izah edecek. Almanya kendine çekidüzen vermelidir, bizi de asla ürtüketmez. Kendi yargıları ne kadar bağımsızsa bizim yargımız onlardan daha da bağımsızdır. Biz bir çadır devleti değiliz, kabile devleti de değiliz. 

Esasen Almanya kökenli şirketler özel, ülkemizde özel bir yere sahiptir. Soın 15 yılda 9 milyar dolara yakın yatırım yapan şirketler üzerinde baskı yapılmaya çalışılmaktadır. Dünyada serbest piyasa, pazar denen bir şey var. Bunlar serbest piyasayı da bilmiyorlar. 

''YERSİZ, KASITLI BEYANLAR''

Seyahat uyarısını da son derece yersiz, kasıtlı beyanlar olarak buluyorum. Konu ülkemiz olunca hukuku hiçe saymalarını kabul etmiyoruz. Adım atarken adım başında polis vardı. Biz Antalya'daki zirvenin, her yönüyle dört dörtlük olduğunu kendileri ifade ettiler. 

''TÜRKİYE KARDEŞLERİMİZİN İKİNCİ EVİDİR''

Türkiye bu bölgede yaşayan tüm halkları kardeşi olarak görmekte hepsinin de huzur içinde yaşamasını arzu etmektedir. Körfez'deki dostlarımız arasındaki kriz bizi son derece üzmüştür. Kalıcı olmaması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Siyasi sorunlar gelip geçicidir. Ekonomik ilişkiler ise kalıcıdır.  Türkiye bu kardeşlerimizin ikinci evidir. Çözüm yoluna girmeye başladığını düşündüğüm krizin tamamen ortadan kalkması ile bu konuları bir daha konuşmaya gerek kalmayacağına inanıyorum.

''BENİM HAYALİMDİ''

Şehir hastaneleri benim hayalim olan projeler dizisiydi. Şehir hastaneleri birinci derece ve sadece büyükşehirlerimizi hedef alan hastaneler zinciridir. Özel bir kanun çıkarmak dahil tüm sorunları çözerek 2013'te ilk 13 hastane için imzaları atmayı başardık. İnşaatına başlayamadıklarımız var. Tüm desteğime rağmen böyle bir gecikme ortaya çıkmasından dolayı da müteessirim. Bu kayıp ülkemindir. 2019 yılında da Eskişehir, Elazığ ve Konya Karatay şehir hastanelerini açmayı planlıyoruz. Şu anda 21 proje ile ilgil çalışmalar devam ediyor.  Sağlık konusu, eğitim, emniyet ve adaletle birlikte öncelik verdiğimiz 4 alandan biridir.

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