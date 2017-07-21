21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Bodrum depremini 15 gün önceden bildi

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Kocaeli'de yaşayan bir elektrik teknisyeninin, Bodrum'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremi 15 gün önce tahmin ederek uyardığı ortaya çıktı.
Bodrum depremini 15 gün önceden bildi
Bodrum depremini 15 gün önceden bildi Bodrum depremini 15 gün önceden bildi Bodrum depremini 15 gün önceden bildi

Kocaeli'de yaşayan bir elektrik teknisyeninin, Bodrum'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremi 15 gün önde tahmin ederek sosyal medya hesabından uyarı yaptığı ortaya çıktı.

Teknisyen, 3-4 sene içerisinde Marmara Bölgesi’nde ciddi depremlerin olacağını iddia etti. Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan elektrik elektronik teknisyeni Ahmet Yakut, dün gece Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin olacağını 15 gün önceden tahmin ederek sosyal medyadaki hesabından uyarılarda bulundu.

Doğadaki parametrelere ve hayvanların hareketlerine bakarak tahminler yaptığını söyleyen Yakut, önümüzdeki 3-4 yıl içinde Güney Marmara Bölgesinde de ciddi depremlerin yaşanabileceğini iddia etti.

DEPREM, BİR AY ÖNCESİNDEN İLK PARAMETRELERİNİ VERMEYE BAŞLADI

Bölgede ayrıca uzun bir süre artçı depremlerin yaşanacağını belirten Ahmet Yakut, “Dün akşam Muğla açıklarında yaşanan depremi 6 Temmuz günü sosyal medyadaki sayfamda paylaşmıştım. 6.3’lük bir deprem beklediğimi belirtmiştim.

Nihayetinde dün akşam bir deprem yaşandı. Bu deprem bir ay öncesinden neredeyse ilk parametreleri vermeye başlamıştı.

Bu parametreler ortaya çıktıktan sonra, bizde elimizdeki elektromanyetik ve diğer parametrik bulgularla depremin çözümlemesini yaptım.

Bulgular sonucunda depremi tahmin ettik. Çok şükür fazla bir hasar yok.

Elimizde önce elektro manyetik parametreler var. Diğer kaynaklar var. Doğa gözlemleri olsun, insanlar ve hayvanlar üzerindeki bulgular olsun, bu parametreleri değerlendirerek net sonuçlara varıyoruz.

Önümüzdeki süreç içerisinde Muğla bölgesinde büyük bir deprem beklemiyorum.

Bundan sonra 5.9 büyüklüğünde varacak artçı depremler ile yine kendini gösterir bölge. Uzun bir süre artçı depremler yaşayacak” dedi.

GEMLİK-MUDANYA HATTI İLE DOĞU'DA DEPREMLERE HAZIRLIKLI OLUN

Depremler ile yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini söyleyen Yakut, “Şu an Türkiye’nin doğusu gerçekten gergin. Doğu’da 6 ve üzeri bir deprem olursa şaşırmam.

Ayrıca Marmara’nın güneyi, bilhassa Gemlik- Mudanya hattına dikkat çekmek lazım.

Ağustos- Eylül periyodunda bu bölgede 4.5-5.5 büyüklüğünde depremler olursa buna da hazırlıklı olmak lazım.

Depremler her zaman olacak. Depremler bu ülkenin en önemli gerçeği. Depremler ile yaşamaya alışmamız lazım” diye konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ 3-4 SENE İÇERİSİNDE MARMARA’DA CİDDİ DEPREMLER YAŞANABİLİR

Olası Büyük İstanbul depremi hakkında konuşan Yakut, “Büyük İstanbul depremine ilişkin öngörüm şu. Şuan için Akdeniz açıklarında Girit Adası ve Muğla açıklarında 6’ın üzerinde bir deprem bekliyordum ve doğuda bekliyorum. Bunlardan sonra İstanbul’u ele alsak daha mantıklı olur. İstanbul çok önemli bir bölge.

Koskocaman bir şehir. Şu an için İstanbul depremini yakınlarda görmüyorum ama önümüzdeki 3-4 sene içerisinde Marmara ciddi manada etkili depremler yaşayabilir” ifadelerini kullandı.

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