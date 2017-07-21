DİB Mehmet Görmez'den Mescid-i Aksa açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez "Tarihte peygamber katledenler, El-Halil’de oynadıkları oyunu Mescid-i Aksa’da da oynamak istiyor." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, geçtiğimiz Cuma günü Mescid-i Aksa’nın İsrail askerlerince Müslümanlara kapatılmasıyla başlayan o günden beri Kudüs’ün abluka altına alınmasıyla büyüyen olaylara ilişkin açıklamada da bulundu.

Görmez, "Tarihte peygamber katledenler o büyük peygamberlerin içinde bulunduğu o büyük mabedi bir hapishaneye dönüştürdüler. O mabedin yarısını da bir sinagoga dönüştürdüler.

İki sene önce El-Halil Camii'ne girerken yaşadığım acıyı ve ıstırabı hala bütün iliklerime kadar hissediyorum. Hepimiz görüyoruz ki, yapılmak istenen El-Halil’de yaptıklarını Mescid-i Aksa’ya uygulamaktır." dedi.



Kudüs eski Müftüsü ve Kudüs Yüksek İslami Heyet Başkanı Şeyh İkrime Sabri’nin, yatsı namazı esnasında Mescid-i Aksa’nın giriş kapısında cemaate saldıran İsrail askerlerince vurularak yaralanmasını kınayan Görmez, Kudüs’te yaşananların ve İsrail askerlerinin tutumunun her türlü kınamayı hak ettiğini belirtti.