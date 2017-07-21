21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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TOKİ harekete geçti! Rekor teklif verildi

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TOKİ'nin İstanbul Kâğıthane Arıcılar mahallesinde “Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı” modeliyle satışa çıkardığı 40 bin metrekarelik arsanın satışı ihalesine teklifler verildi.
TOKİ harekete geçti! Rekor teklif verildi
TOKİ harekete geçti! Rekor teklif verildi TOKİ harekete geçti! Rekor teklif verildi TOKİ harekete geçti! Rekor teklif verildi

Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı modeliyle satışa çıkarılan arsanın “Arsa Satış Karşılığı İdare Payı Geliri” yüzde 60 oldu. Arsa Satış Karşılığı İdare Payı Geliri yüzde 60 ile TOKİ’nin tarihinde rekor oldu.

YÜZDE 60 İDARE PAYI

TOKİ’nin tarihinde yüzde 60 idare payının ilk kez verildiğini söyleyen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Turan, Arsa Satış Karşılığı İdare Payı Gelirinin 316 milyon 200 bin TL olduğunu söyledi. 

TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVEN

Yapılan bu rekor teklifinin ilgili firmaların göstermiş olduğu yoğun ilginin ülke ekonomisi göstergeleri adına da olumlu bir gelişme olduğunu belirten Turan, “İdare payı olarak teklif edilen yüzde 60’lık oran idaremiz tarihinde bir ilk ve rekor bir orandır. Bu rekor ülke ekonomisinin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu ve yatırım yapılabilir güvenli bir liman olduğunun göstergesidir. Bu rekor teklif Türkiye ekonomisine olan güvenin bir göstergesidir." dedi.

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