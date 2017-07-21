21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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AA ifşa etmişti! Rusya'dan flaş ABD açıklaması

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’deki faaliyetlerinin hukuki dayanağının bulunmadığını belirterek, 'Bu nedenle ABD, Suriye’deki üslerini ifşa etmiyor' dedi.
AA ifşa etmişti! Rusya'dan flaş ABD açıklaması
AA ifşa etmişti! Rusya'dan flaş ABD açıklaması AA ifşa etmişti! Rusya'dan flaş ABD açıklaması AA ifşa etmişti! Rusya'dan flaş ABD açıklaması

Başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sergey Lavrov, Rusya'nın, Suriye ile karşılıklı imzaladığı anlaşmalar neticesinde bu ülkedeki faaliyetlerini yürüttüğüne işaret etti.

ABD’nin Suriye’deki faaliyetlerinin ise herhangi bir hukuki dayanağının bulunmadığını vurgulayan Lavrov, "Bu nedenle ABD, Suriye’deki üslerini ifşa etmiyor" dedi.

Rusya ve ABD’nin Suriye’deki ortak hedefinin terörle mücadele ve siyasi istikrar olduğunu belirten Lavrov, "Liderler irade gösterdiği zaman, iyi sonuçlar almak mümkündür. Suriye’nin güneyine ilişkin yapılan çatışmasızlık anlaşması da bunun örneğidir" ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında ateşkes için vardığı anlaşmayla ilgili detaylara ilişkin çalışmaların da devam ettiğini ve yakın gelecekte tamamlanacağını düşündüğünü söyledi.

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