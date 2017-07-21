TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar verdi.
22 Temmuz 2017 Cumartesi27 Şevval 1438
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HDP'li ismin vekilliği düşürüldü
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