22 Temmuz 2017 Cumartesi27 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:53Güneş 05:44Öğle 13:18İkindi 17:13Akşam 20:38Yatsı 22:20
    • 28°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 106.843 0.10
  • Altın: 142,630 1.09
  • Dolar: 3,5367 0.45
  • Euro: 4,1209 0.62

Amerikalıların vergileri ile Türkiye'de darbe!

»
Amerikalıların vergileri ile Türkiye'de darbe!
Amerikalı belgesel yapımcısı Mark Hall, “Amerikalıların vergilerini Türkiye’deki darbeyi yapmak için kullandılar” dedi.
Amerikalıların vergileri ile Türkiye'de darbe! Amerikalıların vergileri ile Türkiye'de darbe! Amerikalıların vergileri ile Türkiye'de darbe!

Terör örgütü FETÖ lideri Fethullah Gülen’in kurduğu düzene ilişkin çektiği belgesellerle tanınan Amerikalı belgesel yapımcısı Mark Hall, “Amerikalıların vergilerini Türkiye’deki darbeyi yapmak için kullandılar” dedi.

“Killing ED”, “Eğitimi Öldürmek” adlı bir belgesel hazırlamasıyla bilinen Mark Hall Amerika’nın Sesi Türkçe Servisi’nden Mehmet Sümer’in sorularını yanıtladı.

Hall röportajda Gülen ve FETÖ’ye ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o röportaj:

AMERİKALILARIN VERGİLERİ İLE TÜRKİYE'DE DARBE!

Hall: “Şu an ki Amerikan yönetiminin politikası bu özel okulların büyümesini desteklemek yönünde. Eğitim Bakanı Betsy DeVos, ‘ABD’de daha fazla özel okul istiyoruz’ dedi. Açıkçası bu uygulama Gülen Hareketi ve benzer gruplar için ciddi anlamda karlı olacak gibi duruyor. Daha fazla okul açıp daha fazla para alıp, sonra o paraları geçen yılki darbe ve benzeri şeyler için kullanmak bu insanlar için daha kolay olacak. Burada Amerika’daki insanların ödediği vergilerin Türkiye’deki darbe girişiminde kullanıldığından hiçbir şüphem yok.”

"FETÖ AMERİKA İÇİN DE BİR TEHLİKE"

Hall: “26 eyalette 72 bin öğrencileri var. Okulların bu gruba sağladığı şey, para ve prestij oluyor. Gülen Hareketi’nin üyeleri, çoğu zaman H1-B vizeleri ile buraya geliyorlar, ama aslında bu vize için gerekli herhangi bir öğretmenlik deneyimleri, uzmanlıkları yada sertifikaları yok. Buradaki okulları kendi amaçları için kullanıyorlar. Örneğin siyasetçilerle tanışmak için kullanıyorlar, siyasileri okullara davet ediyorlar. Bu kişileri Türkiye hakkında kendi yorumlarıyla besliyorlar. Açıkçası buradaki okullar, Türkiye’nin içinde kurdukları paralel toplum gibi. Okullar sistemin küçük bir örneği durumunda. Elbette ki bu işten çok büyük paralar elde ediyorlar. Sadece 2014 yılında vergi gelirlerinden 729 milyon dolar kazandılar”.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye sınırındaki çatışmada yeni gelişme!Türkiye sınırındaki çatışmada yeni gelişme!Suriye'de çatışan Esed rejimi karşıtı gruplar Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam arasında anlaşma sağlandı.
Muhammed Mahmud'in naaşı arş-ı alayı titretti!Muhammed Mahmud'in naaşı arş-ı alayı titretti!Bugün cuma namazı sırasında İsrail polisinin saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Muhammed Mahmud Şeref, Filistinliler tarafından omuzlara alınarak defnedildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer istifa ettiBeyaz Saray Sözcüsü Spicer istifa ettiTrump tarafından Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne Anthony Scaramucci'nin getirilmesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.
ABD'den ambargocu ülkelere flaş Katar çağrısı!ABD'den ambargocu ülkelere flaş Katar çağrısı!ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez'de yaşanan Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Amerikalıların vergileri ile Türkiye'de darbe!Amerikalıların vergileri ile Türkiye'de darbe!Amerikalı belgesel yapımcısı Mark Hall, “Amerikalıların vergilerini Türkiye’deki darbeyi yapmak için kullandılar” dedi.
ABD vurdu! Çok sayıda ölü varABD vurdu! Çok sayıda ölü varABD uçaklarının, Afganistan'ın Helmand ilinde gerçekleştirdiği hava saldırısının, Afgan kuvvetlerine bağlı yerel güçlere isabet ettiği ve saldırıda birçok askerin öldüğü bildirildi.
  • AA ifşa etmişti! Rusya'dan flaş ABD açıklaması21 Temmuz 2017 Cuma 19:00
  • İsrailli sözcüden alçak tweet!21 Temmuz 2017 Cuma 18:20
  • Dünya devinden flaş Türkiye değerlendirmesi!21 Temmuz 2017 Cuma 16:40
  • İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda cemaate saldırdı21 Temmuz 2017 Cuma 15:15
  • Ülkesini büyük bir tehlike bekliyor21 Temmuz 2017 Cuma 14:53
  • ABD'den kendi vatandaşlarına yasak!21 Temmuz 2017 Cuma 14:52
  • 'Tanık papağan' mahkemenin seyrini değiştirdi!21 Temmuz 2017 Cuma 14:51
  • İsrail terör estiriyor! Eski Filistinli bakanı...21 Temmuz 2017 Cuma 14:51
  • Karşı karşıya geldiler! Büyük gerginlik21 Temmuz 2017 Cuma 14:50
  • İran'dan 'Türkiye' haberlerine yalanlama21 Temmuz 2017 Cuma 14:49
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri