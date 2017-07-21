22 Temmuz 2017 Cumartesi27 Şevval 1438
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ABD'den ambargocu ülkelere flaş Katar çağrısı!

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ABD'den ambargocu ülkelere flaş Katar çağrısı!
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez'de yaşanan Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD'den ambargocu ülkelere flaş Katar çağrısı! ABD'den ambargocu ülkelere flaş Katar çağrısı! ABD'den ambargocu ülkelere flaş Katar çağrısı!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez'de yaşanan Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KATAR'IN ATTIĞI ADIMLARDAN MEMNUNUZ"

Tillerson, Katar'ın terörün finansmanıyla mücadelede attığı agresif adımlardan ABD'nin memnun olduğu belirtti.

AMBARGOCU ÜLKELERE ÇAĞRI

ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a uyguladıkları amborgoyu kaldırma konusunu değerlendirmelerini umduğunu söyledi.

ABD YAVAŞ YAVAŞ AĞIZ DEĞİŞTİRİYOR

Krizin patlak vermesinin ardından Katar'ı terörü finanse etmekle suçlayan ABD, Doha yönetimiyle 12 milyar dolar tutarında F-15 savaş uçağı anlaşması ve ortak tatbikatın ardından, Katar'a yapılan ilk ziyarette de ortak bir bildiri imzalamıştı.

Gelinen son noktada ABD, ambargo uygulayan ülkelere bu ablukayı kaldırma çağrısı yaptı.

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