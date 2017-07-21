Beyaz Saray Sözcüsü Spicer istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Sarayİletişim Direktörlüğüne Anthony Scaramucci'nin getirilmesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.
SPICER'DAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ
Spicer'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken Beyaz Saray'ın istifayla ilgili resmi bir açıklama yapmasının beklendiği kaydedildi.
SPICER, SCARAMUCCI'NİN ATANMASINDAN RAHATSIZ OLDU
Spicer'ın görevinden ayrılma kararı almasında Trump'ın, New Yorklu ünlü finansör Anthony Scaramucci'yi Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne atamasının etkili olduğu iddia edildi. Spicer'ın bu karardan rahatsız olduğu, ancak geçiş sürecinde Beyaz Saray ekibine yardımcı olmaya devam edeceği kaydedildi.
SCARAMUCCI GÖREVİ KABUL ETTİ
Öte yandan sabah saatlerinde Trump yönetiminin Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini önerdiği Scaramucci'nin görevi kabul ettiğini açıkladığı ifade edildi. Scaramucci, seçim kampanyası sürecinde de Trump'ın önemli bağışçıları arasında yer alıyordu.
SPICER'IN YERİNE GELEN İSİM SARAH SANDERS
Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders'ın, istifa eden Sean Spicer'ın yerine Beyaz Saray Sözcülüğüne getirildiğini açıkladı.
DUBKE VE FLYNN DA İSTİFA ETMİŞTİ
20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki koltuğuna oturan Trump'ın yakın çalışma ekibinden daha önce de dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve Beyaz Saray İletişim Direktörü Mike Dubke istifa etmişti.