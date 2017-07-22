Muhammed Mahmud'in naaşı arş-ı alayı titretti!

Cuma namazı sonrası Kudüs'ün farklı noktalarında gerçekleşen saldırıların ardından sokaklar bir anda savaş alanına dönmüştü. İsrail polisinin plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla saldırısı sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken 150'den fazla kişi de yaralanmıştı.
17 YAŞINDAKİ MUHAMMED MAHMUD ŞEREF...
17 yaşındaki Muhammed Mahmud, işgalci İsrail polisinin barbarca saldırısında yaşamını yitirmişti. Battaniyeye sarılı Muhammed'in naaşını omuzlarına alan Filistinliler, cenazeyi defnetmeye götürdüler.