Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan "Akıncı Üssü davası"ndan da tutuklu eski Pilot Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın tahliyesine, diğerlerinin ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.
22 Temmuz 2017 Cumartesi27 Şevval 1438
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Erdoğan'a suikast davasında flaş gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin davanın üçüncü duruşmasında, sanıklardan Hüseyin Yılmaz'ın tahliyesine, 43'ünün tutukluluğunun devamına karar verildi.
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