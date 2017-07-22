22 Temmuz 2017 Cumartesi27 Şevval 1438
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BAE'nin İsrail'le gizlice görüştüğü iddiası

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Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın, 2012'de ABD'de gizli bir görüşme yaptığını ileri sürdü.
BAE'nin İsrail'le gizlice görüştüğü iddiası
BAE'nin İsrail'le gizlice görüştüğü iddiası BAE'nin İsrail'le gizlice görüştüğü iddiası BAE'nin İsrail'le gizlice görüştüğü iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri BakanıŞeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile 2012 yılında ABD'de "gizlice" görüştüğü iddia edildi.

YERALTI OTOPARKINA GİRDİLER, ORADAN DA ÖZEL ASANSÖRLE ÇIKTIKLARI ÖZEL BİR BÖLÜMDE GÖRÜŞTÜLER

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu ile BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, 2012'de ABD'nin New York eyaletinde bir araya geldi. İkilinin, uzak bir mesafeden yeraltı otoparkına indikleri otelin özel asansörle çıktıkları üst kattaki özel bir bölümünde gizlice görüştüğü ileri sürüldü.

GÖRÜŞME KONULARI(!)

Kaynak olarak isimleri açıklanmayan Batılı iki diplomatın gösterildiği haberde, gizli görüşmede "İran'ın nükleer programı, İsrail-BAE ilişkileri ve Filistin" konularının görüşüldüğü iddia edildi.

WASHINGTON BÜYÜKELÇİSİ DE KATILDI

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının yapıldığı 28 Eylül günü gerçekleşen gizli görüşmeye, BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'nin de katıldığı belirtildi.

Gizli görüşmede, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın, Netanyahu'nun BM Genel Kuruluna İran nükleer programı hakkında yaptığı konuşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

NEDEN İSRAİL GAZETESİ SERVİS ETTİ?

Söz konusu görüşmeyi bir İsrail gazetesinin servis etmesi ve görüşmenin içeriğine dair verilen detayların rutin gündem konuları olması ve gazetenin bunu "gizli görüşme" şeklinde özellikle anons etmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı.

KATAR KRİZİNDEN HEMEN ÖNCE DE GİZLİ E-POSTALAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından Haziran 2017'de yayınlanan elektronik postalar, büyükelçinin İsrail yanlısı Demokrasiyi Savunma Vakfı (FDD) ile yakın ilişki içinde olduğunu ve Türkiye ile Katar'a karşı ortak politikalar geliştirmeye çalıştıklarını göstermişti.

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