22 Temmuz 2017 Cumartesi27 Şevval 1438
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Rusya'dan 'yapay yıldız' açıklaması

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Rusya’nın ‘yapay yıldızı’ yörüngeye gönderildi, ancak daha kimse göremedi.
Rusya'dan 'yapay yıldız' açıklaması
Rusya'dan 'yapay yıldız' açıklaması Rusya'dan 'yapay yıldız' açıklaması Rusya'dan 'yapay yıldız' açıklaması

Rusların 'yapay yıldızı' Mayak başarıyla yörüngeye gönderildi ve gece gökyüzündeki en parlak nesnelerden biri olma yoluna konuldu. 

Uydu, 14 Temmuz'da Baikonur Üssü'nden fırlatıldı, ve yörüngeye girince güneş reflektörünü açtı. 

Takım, kimlik numarasını aldıktan sonra, iOS ve Android cihazlarında bulunan bir uygulama ile takip edilebilecek. 

Mayak ekibinin açıklamasına göre, uydu, saat 09.45'te fırlatıldıktan sonra 12.10’da yörüngedeki yerine ulaştı. Mayak’ı uzaya yollayan şirket, "Fırlatmadan sonra Mayak yörüngesine ulaştığında güneş reflektörünü açtı" açıklamasını yaptı. 

Ancak, firma İOS uygulamasını henüz kullanıma geçirmediği için amatör gökbilimciler Mayak’ı henüz tespit etmeyi başaramadı. 

Sky and Telescope, "Bu noktada Mayak'ın reflektörünü başarılı bir şekilde açıp açmadığı henüz belli değil. Onu görebilmek için dışarı çıkıp bakmanız gerekiyor" dedi. 

 

Mayak CubeSat üzerinde çalışan Rus bilim adamları, uyduyu insanlardan aldıkları yaklaşık 200.000 dolarlık bağışlar ile finanse ettiler. Tasarımcıları, uydunun paraşüt benzeri bir yapı kullanarak uzaydaki enkazları dünya atmosferine yaklaştırarak yakabileceğini söyledi. 

Ancak bazı gökbilimciler, bu uyduyu gökyüzünün karanlığını herkes için 'mahvedebilecek' saçma bir proje olarak nitelendirdi. 

Astronom ve eski Northumberland Kielder Gözlemevi müdür yardımcısı Nick Howes, IFLSci'ye verdiği demeçte "Gezegenimizin içinde ve çevresinde karanlık gökyüzü için çok mücadele ediyoruz. Bu gülünç bağışlar ile yapılan saçmalık yüzünden karanlığın mahvedilmesi içimi acıtıyor," dedi. 

'Mayak' veya 'Beacon' olarak adlandırılan uydu, devasa yansıtıcısı sayesinde gökyüzünde Güneş dışındaki her şeyden daha çok parlayacak şekilde tasarlandı. Uydu, Moskova'daki Makine Mühendisliği Üniversitesi mühendislerinin eseri.

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