22 Temmuz 2017 Cumartesi27 Şevval 1438
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Katar Emiri'nden flaş açıklama! Başardık

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Katar Emiri'nden flaş açıklama! Başardık
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Körfez krizinden bu yana ilk kez konuştu.
Katar Emiri'nden flaş açıklama! Başardık Katar Emiri'nden flaş açıklama! Başardık Katar Emiri'nden flaş açıklama! Başardık

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Körfez krizinden bu yana yaptığı ilk açıklamada,"Daha önce hiç görülmemiş kışkırtmalar, iftiralar ile eşi görülmemiş vesayet ve abluka girişimine maruz kaldık. Maruz kaldığımız bu kampanya önceden planlanmıştır. Biz bir sınava girdik ve sınavı başardık" dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'nin Körfez krizine yönelik tutumundan övgüyle söz ederek, "Türkiye'ye aramızda imzalanan iş birliği anlaşmasını hızlı bir şekilde yürürlüğe koyduğu ve temel ihtiyaçlarımızı karşıladığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim: "Hükümetler arasındaki siyasi anlaşmazlıkların bedelini halkların ödemesini durdurmanın zamanı geldi." 

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