22 Temmuz 2017 Cumartesi28 Şevval 1438
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Bodrum'a yeni şok! Sokaklara döküldüler

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Ege Denizi açıklarında bu akşam saatlerinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki artçı sarsıntının ardından Bodrumlular yeniden sokaklara döküldü.
Bodrum'a yeni şok! Sokaklara döküldüler
Bodrum'a yeni şok! Sokaklara döküldüler Bodrum'a yeni şok! Sokaklara döküldüler Bodrum'a yeni şok! Sokaklara döküldüler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.09'da Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Dün gece yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından geceyi sokaklarda geçiren Bodrumlular, gün boyu yaşanan sakinliğin ardından akşam ikinci bir şok yaşadı. Son 24 saatte meydana gelen yaklaşık 200 artçı sarsıntının ardından yaşanan en büyük sarsıntı olan 5 büyüklüğündeki deprem Bodrum genelinde büyük bir paniğe yol açtı.

Öğleden sonra hayatın normale dönmesiyle evlerine geri dönen vatandaşlar, depremle yine sokaklara çıktı. Yol kenarları ve boş alanlarda toplanan ilçe sakinleri, depremler sona erinceye kadar evlerine dönmemekte kararlı olduklarını söylediler. Zaman zaman artçı sarsıntıların devam ettiği ilçe genelinde tedirgin bekleyiş sürüyor.

Dün yaşanan depremin ardından Bodrum’da yerli ve yabancı turist çıkışlarının artarak devam etmesi nedeniyle hava yolu firmalarının ek seferler koyduğu öğrenildi.

DÜNKÜ DEPREM SONRASI HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Ege Denizi’nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin en fazla etkilediği merkezlerden olan Bodrum’da temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından oluşan tsunaminin vurduğu Gümbet sahilinde zarar gören ve denizde üst üste yığılan tekneler, vinçler yardımıyla karaya çekildi. Belediye ekiplerinin temizlik yaptığı sahiller ise tıklım tıklım olması gerektiği saatlerde boş kaldı.

Bodrum’un çok kötü bir gece yaşadığını ifade eden Bodrum Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ertan Güneş, depremin ardından 15 dakika içerisinde geldiği sahilde çok kötü bir manzarayla karşılaştığını söyledi. Sahilde bulunanların yardımına koştuklarını belirten Güneş, “Sahilde bağlı bulunan teknesinin içinde uyumakta olan Hakan Kılınç isimli arkadaşımızın suya kapılarak sürüklendiğini gördük. Büyük bir fedakarlık yaparak kendisini 150 metre açıktan son anda kurtardık. Karaada açıklarında avlanmakta olan üyelerimizi de Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla sağ salim sahile getirdik. Can kaybının olmaması bizim için büyük teselli ama maddi zararımız büyük. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizim sorunlarımızla yakından ilgilenen devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Büyük yaşandı ancak bunu kısa sürede atlatmayı başardık. İnşallah daha güzel günler yaşayacağız” dedi.

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