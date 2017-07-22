22 Temmuz 2017 Cumartesi28 Şevval 1438
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ASELSAN cinayetlerinde FETÖ itirafı!

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ASELSAN cinayetlerinde FETÖ itirafı!
FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla tutuklanan eski savcı Murat Demir, ASELSAN soruşturmasını sürdürmesinin FETÖ tarafından engellendiğini öne sürdü.
ASELSAN cinayetlerinde FETÖ itirafı! ASELSAN cinayetlerinde FETÖ itirafı! ASELSAN cinayetlerinde FETÖ itirafı!

ASELSAN’da mühendislerin ölümüyle ilgili o dönem soruşturmayı yürüten ve Aksaray Cumhuriyet Savcısı iken FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla tutuklanan eski savcı Murat Demir, ASELSAN soruşturmasını sürdürmesinin FETÖ tarafından engellendiğini öne sürdü.

Murat Demir ifadesinde, ”Bu dosya ile ilgili aktif şekilde çalışırken tayinim çıktı. Dosya elimden alındı. Bu dosyada bazı şüpheli durumların ortaya çıkmasının engellenmesi için tayinimin çıkartıldığını düşünüyorum. Bu tayinimde yine FETÖ örgütünün mensuplarının rolü olduğunu düşünüyorum" dedi.

Aksarayda 15 Temmuz darbe girişiminde nöbetçi olarak görev yapan Cumhuriyet Savcısı Murat Demir, darbe girişimini Cumhuriyet Başsavcısı’na iletmediği için o gece görevden uzaklaştırıldı ve yerine başka bir savcı nöbetçi olarak atandı. Daha sonraÿHSYK’nınÿbir çok savcı ve hakim için çıkardığı kararnameyle açığa alındı ve hakkında çıkan yakama kararının ardından gözaltına alınıp, ’FETÖ/PDY üyesi olmak’ suçundanÿtutuklandı. Savcı Demir’in diğer hakim ve savcılarla birlikte Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nde yargılanacağı belirtildi.

ASELSAN SORUŞTURMASI

Eski savcı Murat Demir’in, FETÖ/PDY üyeliği soruşturması sırasındaÿAnkara’daÿgörev yaptığı sırada Türkiye kamuoyunda önemli yer alan ASELSAN mühendislerinden uzak mesafede daha etkili bir kanas silahı, F-16 ve milli tank projeleri üzerinde çalışan Hüseyin Başbilen’in 7 Ağustos 2006’da boğazı ve bileği kesilmiş olarak aracının içinde ölü bulunmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma hakkında ifade verdiği ortaya çıktı.

Mühendis Hüseyin Başbilen ile ilgili soruşturmayı 2011 yılında yürütmeye başladığını belirten Demir’in, ifadesinde suçu FETÖ’ye atarak savunmasını yaptığı görüldü. Demir ifadesinde şöyle dedi:

ASELSAN'da çalışan mühendislerin ölümü ile ilgili soruşturmayı 2011 yılından itibaren yürütmeye başladım. Bu dosyada, ölen mühendis Hüseyin Başbilenin intihar etmiş olamayacağına dair raporu dosyaya koydurdum. Yine Hüseyin Başbilenle ilgili adli tıptan rapor talep edip bu raporun dosyaya girmesini sağladım.ÿBu dosya ile ilgili aktif şekilde çalışırken tayinim çıktı. Dosya elimden alındı. Bu dosyada bazı şüpheli durumların ortaya çıkmasının engellenmesi için tayinimin çıkartıldığını düşünüyorum. Bu tayinimde yine FETÖ örgütünün mensuplarının rolü olduğunu düşünüyorum.

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ÖNEMLİ DAVALARIN SORUŞTURMASINI YÜRÜTTÜ

Eski Savcı Murat Demir, 2010 referandumundan sonra eski Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in yargılandığı ’12 Eylül Darbesi’, Başbakanlık ofisinde bulunan böcek (dinleme cihazı), dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün doçentlik başvuru dosyalarının Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) çalınması gibi önemli soruşturmaları da yürüttü. Demir, 8 yıl Adalet Bakanlığı Başmüfettişliği görevinde de bulundu.

’SARAYIN UŞAKLARI’

Eski Savcı Demir’in Cumhuriyet Savcısı T.A. ile birlikte, darbe girişiminden önce FETÖ soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Ayhan Demir hakkında, ”Bu işin ucu bize varabilir. Bu Ayhan Savcı’yı bir araştıralım yarın onun hakkında delil olur” diye konuştukları ve soruşturmayı yürüten savcıya takibe aldıkları, hakkında asılsız iddialar yaymaya başladıkları ileri sürüldü. Eski savcı Demir ve T.A.’nın,darbeden 4- 5 ay öncesinden itibaren de,Sarayın Uşakları’ adlı twitter hesabından FETÖ operasyonlarını yıpratmak, hedef saptırmak, emniyet ve adliye arasında gerginliğe neden olacak asılsız bilgi ve dedikodular paylaştıkları iddia edildi.

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