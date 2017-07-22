Devlet Bahçeli tarz yaptı!

Ağırlıklı olarak koyu renk takım elbiseleri tercih eden Bahçeli, bu kez açık renk bir takım elbiseyi denedi.
MHP Lideri lacivert pantalon üzerine, mavi beyaz bir ceket ve mavi bir kravatı kombin yaparak makamında poz verdi.
|İmsak 03:53
|Güneş 05:44
|Öğle 13:18
|İkindi 17:13
|Akşam 20:38
|Yatsı 22:20
Ağırlıklı olarak koyu renk takım elbiseleri tercih eden Bahçeli, bu kez açık renk bir takım elbiseyi denedi.
MHP Lideri lacivert pantalon üzerine, mavi beyaz bir ceket ve mavi bir kravatı kombin yaparak makamında poz verdi.