Bakanlıktan deprem açıklaması! Uzak tutulmalı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yabancı basında çıkan ve Türkiye'ye seyahat uyarısı niteliği taşıyan haberlere ilişkin bir basın açıklaması yayınladı.

Turizmin hükümetler arasında yaşanan siyasi görüş ayrılıklarından uzak tutulması gerektiği vurgulanan açıklama şöyle:

"Bazı basın-yayın organlarında “Türkiye'ye Seyahat Uyarısı" başlığı ile yer alan ve yabancı yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberlere ilişkin bir açıklama yapılması gereği hâsıl olmuştur.

Bilindiği üzere, Türkiye'nin turizmde en büyük partneri ve ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke Almanya'dır. 2017 yılının ilk beş ayında ülkemize seyahat eden Alman vatandaşı sayısı 863 bin 572 olarak gerçekleşmiş olup, Alman dostlarımızın Türkiye seyahatleri devam etmektedir.

Turizmin insanları, toplumları ve farklı kültürleri bir araya getiren bir barış projesi olduğu gerçeğinden hareketle bu etkileşimin siyasetin dışında tutulması önem arz etmektedir.

Dünya barışına katkı sağlayan önemli bir olgu olan turizm aktivitesini hükümetler arasında yaşanan siyasi görüş ayrılıklarından uzak tutarak, turizm hareketlerinin ve insanların seyahat özgürlüğünün engellememesi gerekmektedir.

Nitekim, yabancı misafirlerimizin ülkemize yönelik rağbetleri ülkemiz aleyhine başlatılan kampanyaların itibarsızlığını ortaya koymakta, turizmdeki artış düzeyimiz ise Türkiye turizminin gücünü ve yaratılmak istenilen krizlere karşı direncini göstermektedir.

Yunanistan'ın Kos açıklarında meydana gelen depremle ilgili özellikle İngiliz basın kuruluşlarında yayınlanan haberlerde, Türkiye'nin ciddi olarak etkilendiğinin vurgulanması gerçeği yansıtmadığı gibi ülkemizi çok yakından tanıyan Alman dostlarımızın da seyahat tercihlerine siyasi söylemlerle yön vermeyecekleri kanaatindeyiz."