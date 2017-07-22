Jandarma terfi ve tayinleri açıklandı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasının ardından bakanlık ilk kez jandarma generalleri ve subayları için terfi ve tayin kararnamesi hazırladı.

Kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra bu gece Resmi Gazete'de yayınlandı.

Jandarma Genel Komutanlığında 17 personel bir üst rütbeye terfi ettirilirken, 25 general ile 59 jandarma mensubu değişik görevlere atandı. Rütbesi tümgeneralden korgeneralliğe yükseltilen Ali Çardakçı ile Tümgeneral Musa Çitil, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine getirildi.

14 Albay tuğgeneralliğe yükseltildi. İki Tuğgeneral Tümgeneralliğe, bir Tümgeneral de Korgeneralliğe terfi etti. İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu Ankara'da üst bir göreve atandı. İstihbarat Başkanlığı'nda görevli Albay Nuh Köroğlu da Tuğgeneralliğe terfi ederek İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı oldu.

Korgeneral İbrahim Yaşar ve Tümgeneral Ali Özkara emekli edildi.

GENERAL TERFİ LİSTESİ

Ali Çardakçı Korgeneralliğe, Fuat Güney ve Halis Zafer Koç Tümgeneralliğe, Vedat Çolak, Nuh Köroğlu, Yusuf Kenan Topçu, Aykut Tanrıverdi, Tuncay Aras, Recep Yalçınkaya, Cengiz Yıldız, Ali Doğan, Yavzu Özfidan, Ali İhsan Ersoy, Abdullah Koçum, Coşkun Sel, Hasan Koçyiğit, Erhan Can Tuğgeneralliğe terfi ettiler.

Kararnamede şunlar kaydedildi:



"1 - Jandarma Genel Komutanlığı Korgeneral İbrahim Yaşar'ın ve Tümgeneral Ali Özkara'nın 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 926 sayılıTürk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 49/(f) maddesine göre, 24.07.2017 tarihinden itibaren emekliliğe sevkleri uygun görülmüştür.

2- Bu kararı İçişleri Bakanlığı yürütür. "

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı jandarma tayin ve terfi kararnamesinde yer alan 2017/286 sayılı kararda şu ifadelere yer verildi:

"1- Ekli listede kimlikleri yazılı İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına mensup generallerin hizalarında gösterilen görevlere atanmaları, 2083 sayılı Kanunun 14'üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür."

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı jandarma tayin ve terfi kararnamesinde yer alan 2017/287 sayılı kararda şu ifadelere yer verildi:

"1- Ekli listede kimlikleri yazılı İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarının hizalarında gösterilen görevlere atanmaları, 2083 sayılı Kanunun 14'üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür."

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı jandarma tayin ve terfi kararnamesinde yer alan 2017/286 sayılı kararda şu ifadelere yer verildi:

"1- Ekli listede kimlikleri yazılı İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına mensup generallerin hizalarında gösterilen görevlere atanmaları, 2083 sayılı Kanunun 14'üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür."

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı jandarma tayin ve terfi kararnamesinde yer alan 2017/287 sayılı kararda şu ifadelere yer verildi:

"1- Ekli listede kimlikleri yazılı İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarının hizalarında gösterilen görevlere atanmaları, 2083 sayılı Kanunun 14'üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür."