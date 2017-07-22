22 Temmuz 2017 Cumartesi28 Şevval 1438
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Büyükada ittifakı! Hepsi birleşti

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Büyükada hainleri için Avrupa ayakta, şer ittifakı alarmda! PKK yandaşı Yeşiller Grubu ve FETÖ, Mogherini’ye verilmesi için imza kampanyası başlattı.
Büyükada ittifakı! Hepsi birleşti
Büyükada ittifakı! Hepsi birleşti Büyükada ittifakı! Hepsi birleşti Büyükada ittifakı! Hepsi birleşti

Avrupa’da bulunan Türkiye karşıtı güçler Büyükada’da sözde insan hakları örgütü temsilcisi sıfatıyla ajan toplantısı yapan ve tutuklanan isimlerin ardından topluca harekete geçme kararı aldı. AB bünyesinde PKK ve DHKP-C gibi Türkiye düşmanı gruplara en çok kol açan Yeşiller grubunun yanı sıra çok sayıda insan hakları örgütü ve FETÖ’nün Avrupa’daki sözde insan hakları örgütü Stockholm Özgürlük Merkezi (SCF) tutuklamalar hakkındaki haberleri ve kampanyaları internet sayfalarının tamamına yayılır hale getirdiler. 

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TÜRKİYE’YE BASKI KUR 

Örgütler bir yandan tutuklu ajanları tek tek aklamaya çalışırlarken diğer yandan büyük bir provokasyona imza attı. Uluslararası Af Örgütü merkezi, 25 Temmuz’da Türkiye’ye gelmesi planlanan AB’nin Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye verilmek üzere başta temsilcileri İdil Eser olmak üzere Büyükada hainlerinin serbest bırakılması için baskı kurması amacıyla imza kampanyası başlattı. 

O DERNEK DE VAR

 AP ve Avrupa Komisyonu’nda büyük bir siyasi grup olan PKK yandaşı Yeşiller grubu ise yayınladıkları açıklamada Avrupa Parlamentosu’na bir çağrıda bulunduklarını ve Türkiye ile tüm serbest vize ve ticari görüşmelerin kesilmesini önerdiklerini belirttiler. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık kapı bırakılmaması” yönünde bir çağrı yapan Yeşiller grubuna destek verenler arasında Almanya Dışişleri Bakanlığı da bulunuyor. Bakanlığın resmi Twitter adresinden gün boyunca yapılan paylaşımlarda bir devletin ciddiyetine yakışmayacak şekilde tutuklu isimlerin serbest bırakılmasına yönelik diplomasi dışı vurguları dikkat çekti. 

SUİKAST HEDEFÇİSİ

Türkiye karşıtı gerçekleşen bu organize kampanyaya Türkiye’deki Büyükelçileri suikast için hedef gösteren Abdullah Bozkurt’un başında olduğu FETÖ’nün Avrupa'daki sözde insan hakları merkezi Stockholm Center for Freedom adlı düşünce kuruluşu da bulunuyor.

4 KİŞİYE YAKALAMA KARARI

Büyükada'da gözaltına alınan 2'si yabancı 10 şüpheliden 6’sı tutuklanmıştı. Serbest bırakılan Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AKŞAM

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