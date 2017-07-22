Dünya devi çalkalanıyor! Kartel kurdular

Almanya'nın dünyaca ünlü otomobil üreticilerinin gizlice kartel oluşturduğu öne sürüldü.

Spiegel Dergisinin haberine göre, Volkswagen(VW), Audi, Porsche, BMW ve Daimler(Mercedes Benz) yıllarca gizli çalışma gruplarında bir araya gelerek, teknoloji, maliyetler, tedarikçiler ve hatta dizel araçların emisyon değerleri konusunda birlikte hareket etti.

Dergi, söz konusu haberini Volkswagen grubunun Alman Rekabet Kurumuna yaptığı belirtilen ihbara dayandırdı. Olayın Alman ekonomi tarihinin en büyük kartel vakalarından birine aday olduğuna dikkat çekilen haberde, Volkswagen, Audi, Porsche,BMW ve Daimlerin 200ü aşkın çalışanının doksanlı yıllardan bu yana, en az 60 çalışma grubunda bir araya geldiği ve ortak kararlar aldığına dikkat çekiliyor.



Spiegelin haberinde, şirketlerin oluşturdukları kartelle dizel araçların emisyon kontrolü konusundaki teknoloji üzerinde birlikte hareket ederek, dizel skandalının temellerini attıkları belirtiliyor. Azot oksitlerin zararsız su ve azot bileşenlerine ayrılmasına yarayan AdBlue tanklarının maliyeti düşürmek için küçük tutulduğu, emisyon değerlerini düşük göstermek için ise hileli yöntemlere kalkışıldığı da haberde yer alan bilgiler arasında.

Kartel bulgularına rastlanıldı

Beşli grubun ayrıca, çalışma gruplarında tedarikçilerin seçimi ve araç parçalarının maliyetinin belirlenmesi üzerine de odaklandıkları belirtiliyor.



Alman Rekabet Kurumunun geçen yılın yaz aylarında yaptığı aramalarda, kartel bulgularına rastladığına vurgu yapılan haberde, olası cezayı düşürmek için aramalardan iki hafta sonra Volkwagen Grubunun kendi kendisini ihbar ettiği, Daimler firmasının da benzer bir ihbarda bulunduğuna dikkat çekiliyor.